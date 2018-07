Sie hat sich mit 82 Prozent der Stimmen klar durchgesetzt: „WOW! Ich habe gewonnen. Ich bin wirklich sprachlos, dass ich so viele Menschen mit meinen Do Khyi angesprochen habe – unglaublich!“ Sie habe natürlich den Artikel an all ihre Welpen-Besitzer, mit denen sie immer noch in Kontakt ist und Freunden geschickt. „Aber mit so einem Ergebnis hätte ich niemals gerechnet. 1000 Dank an alle, die für mich gevotet haben!“

Auf Platz 2 hat es Christoph Einsiedl aus Atzenbrugg, Bezirk Tulln, geschafft. Er hat mit nur 17 Jahren einen Vortrag vor Firmenchefs gehalten und sie dabei zum Thema „Cyber Security“ sensibilisiert.

Die Mödlingerin Catherine Kindl ist knapp dahinter auf Platz drei. Sie wurde als „Student of the year“ ausgezeichnet, weil sie nicht nur hervorragende Noten hat, sondern auch besonders engagiert ist.

Rudolf Friedrich hat den vierten Platz erreicht. Er betreibt in Groß-Siegharts die letzte Teppichstickerei Österreichs mit seiner Frau. Die Tradition ist ihm wichtig.