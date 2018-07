„Ihr gabt uns einen Ort, an dem man Liebe erfährt, jedes Kind brauch ein Vorbild, jede Familie ein Herz“, hat Mirjam Catal beim Finale von „Die NÖN sucht das größte Talent 2018“ gesungen. Das Lied „Ein Herz“ komponierte die Zehnjährige mit ihrem Bruder Jeriko gemeinsam. Darin geht es um ihre Eltern. Der 26-jährige Jeriko Catal erklärt, wie die Lieder zustande kommen: „Ich kann kein Instrument, also schreibe ich nur die Texte. Mirjam findet dann eine Melodie dazu.“

Schon in der Vorrunde konnte Catal mit einer Eigenkomposition das Publikum überzeugen. Allerdings mit einer englischen Nummer: „The Truth“. Die Minuten vor der Entscheidung waren spannend. 12.430 Anrufe bestimmten zu 30 Prozent die Siegerin, 70 Prozent wog die Entscheidung der Jury. Als Moderator Andy Marek endlich den Namen der Siegerin sagte, brach ein tobender Applaus im Haus der Musik in Grafenwörth, Bezirk Tulln, aus. Mirjam Catal konnte danach kaum glauben, dass sie gewonnen hat: „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet!“

Musikalität liegt in den Genen der Familie

Seit drei Jahren spielt die Gänserndorferin, die gerade die 4. Klasse Volksschule absolviert hat, Klavier. Ab Herbst wird sie ein Gymnasium in Wien besuchen. Die Musikalität liegt offenbar in den Genen der Familie Catal. Mirjam singt auch oft mit ihrer Schwester. Der Berufswunsch für Mirjam ist momentan klar: „Ich will Sängerin werden!“

Am liebsten hört Catal Popmusik. Was sie mit den 5.000 Euro, die jede Siegerin der Talent-Show mit nach Hause nehmen darf, machen wird, weiß sie noch nicht. Zuerst Mal werden der Sieg ordentlich gefeiert und die wohlverdienten Ferien genossen.

