In der Hofburg stand drei Tage lang der Wein im Mittelpunkt. 150.000 Besucher sind zur Weinmesse VieVinum gekommen, wo der Falstaff-Verlag die ersten Weinbewertungen bekanntgegeben hat. Eine der größten Auszeichnungen ging an Philipp Grassl. Er wurde zum „Falstaff Winzer des Jahres 2018“ gekürt.

„Es ist so großartig, das passiert nicht jeden Tag. Es ist eine gesamte Ehrung, die auf die Arbeit der letzten zehn, zwanzig Jahre zurückgreift“, sagt Grassl begeistert.

Der 39-Jährige ist in Göttlesbrunn, Bezirk Bruck an der Leitha, in einem „klassischen gemischtlandwirtschaftlichen Betrieb“ aufgewachsen. Schon sein Vater habe sich immer für qualitativ hochwertigen Wein interessiert. Das Interesse hat sich auch auf Philipp Grassl übertragen. Nach der schulischen Ausbildung in Klosterneuburg war er in Kalifornien auf Praxis, um dort Erfahrungen zu sammeln. 1998 war der Winzer wieder zurück in Niederösterreich und ist seitdem für die „Weinmacherei“ verantwortlich. In der Landwirtschaft arbeitet die ganze Familie zusammen.

"Es macht gerade so viel Spaß"

Das Weingut hat einen Exportanteil von 40 Prozent. Die meisten Kunden sind in Europa, aber auch in Russland und Japan genießt man den Wein aus Carnuntum. „Mit dem Ansehen des österreichischen Weines wird die Zahl der Interessenten immer größer“, so Grassl.

Das Schönste am Beruf des Winzers ist für den Niederösterreicher, wie er mit jedem Handgriff das Produkt beeinflussen kann. „Du kannst den Wein nach deinen Gegebenheiten formen. In diesem großen Weinsee kannst du nur mit pointierter Herkunft und höchster Qualität Aufsehen erregen. Das ist das, was wir weiterverfolgen“, sagt Grassl.

Dass er gerade bei der Weinmesse in Wien diese Auszeichnung erhält, freut Grassl besonders: „Das ist mittlerweile ein Hotspot für alle, die in Europa etwas mit Wein zu tun haben. Das ist eine irrsinnig schöne Bühne.“

Klimatische Herausforderungen spürt Philipp Grassl zwar auch, aber da müsse man eben seine Hausaufgaben machen: „Es macht gerade so viel Spaß, Wein zu machen. Es ist so großartig!“

