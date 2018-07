Dass der Stockerauer Robert Müllner einmal aufs Pferd kommt, war alles andere als geplant. „Ich wollte einfach mehr über die alte Tradition des Holzrückens erfahren und bin dabei auf einen Kurs in Oberösterreich gestoßen“, erzählt er.

Von da an ging alles schnell: Er besuchte den Kurs und erzählte seiner Frau, dass er sich ein Pferd kaufen werde. Erst als Robert Müllner mit Pferdeanhänger nach Hause kam, wusste sie: Er meint es ernst. Durch eine Annonce fand er dann einen verlässlichen Partner: den Norikerwallacher „Bua“.

Partner zieht Bäume aus dem Wald

Fünf Jahre später sind sie ein eingespieltes Team – zusammen erledigen sie die tägliche Waldarbeit nach uralter Tradition in der Stockerauer Au. Auch für das Pflügen in den Bisamberger Weinbergen sind die beiden mitverantwortlich. Die nötigen Bäume werden von Robert Müllner gefällt, sein Partner zieht sie dann mit Pferdestärke aus dem Wald. „Die ganz dicken Stämme sind ihm aber zu schwer, da muss eine Seilwinde her.“

Abgesehen davon, dass es wunderschön sei, mit einem Tier zu arbeiten, entstehen mit „Bua“ auch keine Flurschäden, also Schäden an den gesunden Bäumen rundherum. Dies hat die Ursache, dass „Bua“ viel bodenschauender ist, so der 53-Jährige. Auch wenn die Arbeit hart ist, würde Robert Müllner um nichts auf der Welt tauschen wollen.

Welcher Niederösterreicher der Woche hat euch besonders beeindruckt?