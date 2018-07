Eine Begeisterung für das Element Wasser begleitet Stefanie Trettler schon länger. Ein Bekannter habe ihr von einer Ausbildung bei der EVN (Energieversorger Niederösterreich) erzählt, und so kam das eine zum anderen. Nun ist die 21-Jährige die jüngste Wassermeisterin Österreichs. Bei der EVN war sie die erste Frau, die die Ausbildung absolviert hat: mit Auszeichnung sogar.

Stefanie Trettler ist auf einem kleinen Bauernhof in Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, aufgewachsen. Nach dem Gymnasium hat sie die HTL Mödling im Zweig Umwelttechnik abgeschlossen. Dort verfasste sie ihre Diplomarbeit zum Thema „Energieausweisprogramme im Vergleich“. Dass Trettler in ein rein männliches Berufsmetier kommen würde, war ihr zu Beginn gar nicht bewusst. „Ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht. Im Kurs war ich dann die einzige Frau. Erst da habe ich daran gedacht, dass es wohl nicht so viele gibt“, sagt Trettler lachend.

Spannender Job vom ersten Schritt an

Besonders faszinierend findet Trettler an ihrer Arbeit den Werdegang eines Projekts: „Vom ersten Schritt, wo man einen Grundeigentümer sucht, bis dann etwas entstanden ist, wo man sieht, was man geplant hat.“ Wie Projekte abgewickelt werden, findet sie außerdem spannend.

Trettler arbeitet bei EVN Wasser, die für den Bereich der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich zuständig ist. In den Aufgabenbereich einer EVN-Wassermeisterin gehört für die optimale Wassergewinnung, die Wasseraufbereitung und die Wasserspeicherung zu sorgen. So wird die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sichergestellt. „Mein Job ist sehr vielfältig und lehrreich“, sagt die Industrieviertlerin.

Trettlers Leben dreht sich jedoch nicht nur ums Wasser. Sie ist Kirchenorganistin und hält sich viel in der Natur auf: „Ich fahre gerne mit dem Quad von meinem Freund im Wald.“ Außerdem ist sie seit kurzem Jungjägerin. Auf die Frage, wann sie überhaupt schläft, antwortet Trettler lachend: „Das ist auch etwas, das ich gerne mache.“

Sorgen, dass sie als Technikerin in ihrem Alter ein wenig untergehen könne, muss man sich nicht machen: „Ich kann mich gut durchsetzen.“

Welcher Niederösterreicher der Woche hat euch besonders beeindruckt?