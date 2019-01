Markus Putzgruber ist nun offiziell Niederösterreicher des Jahres 2018. Der 45-Jährige, der in Seebarn am Wagram, Bezirk Tulln einen Gnadenhof für Schildkröten führt, zeigt sich mehr als überwältigt: „11 so tolle Kandidaten standen die vergangenen beiden Wochen zur Wahl. Es entwickelte sich ein unglaubliches Voting mit einer sensationellen Reichweite, dass die Reptilien für sich entschieden!“

Putzgruber freut sich besonders, dass er so auf die Thematik und die damit verbundene Problematik rund um Reptilienhaltung hinweisen konnte. „Mein Dank geht an alle Unterstützer, Tierfreunden und an die NÖN! Herzlichen Dank!“, sagt der Tierfreund im Interview.

Auf Platz zwei schaffte es der Spielmann Arnulf Zeilner, der ebenso eine unglaublich große Fangemeinschaft zum Voten motivieren konnte. Der Musiker aus Herrnleis, Bezirk Mistelbach, unterhält und musiziert als mittelalterlicher Spielmann auf Festen, Hochzeiten und Events.