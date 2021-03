Bestehende Maßnahmen zur Unterstützung von Familien in Krisen, wie etwa Sozial- und Therapieangebote und der staatliche Familienhärtefonds, wolle der Katholische Familienverband um "weitere Initiativen und Zeichen der Wertschätzung" ergänzt wissen - vor allem um die Erhöung der Familienbeihilfe.

Markus Mucha Wolfgang Zarl

Es gehe hier darum, "all jene zu ermutigen, die an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen sind" angesichts der Vielfachbelastung mit Arbeit, Kinderbetreuung, Homeoffice, Homeschooling und der Sorge um Angehörige bei weggefallenen Hilfen. Die wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Bedingungen für Familien in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen und Kontexten gelte es ständig zu verbessern. Besonders treffe dies auf Familien mit kleinen Kindern zu, welche als grundlegende Lernorte und "unersetzliche Start-Ups der Gesellschaft" zu bezeichnen sind.