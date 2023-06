Niederösterreichs aktivste Gemeinden gesucht

Zwischen dem 1. Juli und dem 30. September macht sich Niederösterreich wieder auf die Suche nach den aktivsten Gemeinden. Die spusu NÖ-Gemeindechallenge 2023, eine Aktion von Sportland Niederösterreich in Kooperation mit spusu, sodexo und den beiden NÖ-Gemeindevertreterverbänden, geht in die siebente Runde. Die Bewegungen der Bürgerinnen und Bürger in der freien Natur, egal ob beim Radfahren, Laufen, Wandern oder Spazieren, werden mittels aktualisierter „spusu Sport“-App erfasst und für die jeweilige Gemeinde gespeichert. Die App zeichnet jede aktive Minute auf und vergleicht sie mit den Ergebnissen der anderen teilnehmenden Gemeinden. Am Ende werden so die aktivsten Gemeinden ausgezeichnet.

„Wer aktiv ist, hält sich körperlich fit, baut Stress ab und steigert seine Leistungsfähigkeit. Mit der Gemeindechallenge rücken wir unsere niederösterreichischen Breitensportlerinnen und Breitensportler in den Mittelpunkt. Dabei sollen noch mehr Landsleute zur Bewegung motiviert werden“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) in einer Aussendung.

Heuer können sich auch Niederösterreichs Vereine messen

Zusätzlich zu Untergruppen innerhalb einer Gemeinde gibt es in diesem Jahr erstmalig auch die „11teamsports-Vereinswertung“. Bei dieser können sich Sportvereine aller Art beim Sammeln von aktiven Minuten messen und Wertgutscheine von bis zu 1.000 Euro gewinnen. Die Wertung erfolgt unabhängig von der jeweiligen Gemeinde und wird deshalb als eigenes Ranking dargestellt. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann innerhalb der App einem Verein seiner Wahl beitreten.

„Mit all diesen Neuerungen wollen wir sicherstellen, dass unser Wettbewerb auch in der siebenten Ausgabe ein voller Erfolg wird. Dank der Vielzahl an individuellen Auszeichnungen sowie der neuen Vereinswertung bin ich überzeugt, dass für jede und jeden der richtige Ansporn mit dabei ist und wir noch mehr Niederösterreicherinnen und Niederösterreich zum Mitmachen animieren können“, meint Landbauer.

So läuft die NÖ-Gemeindechallenge 2023 ab

Am 1. Juli 2023 fällt der Startschuss zum Wettbewerb, bei dem alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mithelfen können, ihre Gemeinde zu aktivsten des Bundeslandes zu machen. Die Anmeldung und die Teilnahme sind ganz einfach:

1. „spusu Sport“-App auf das Smartphone laden.

2. In der App anmelden und der Gemeinde virtuell beitreten.

3. So viel Sport wie möglich machen.

Jede aktive Minute wird anschließend von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Gemeinde gebucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, den aktuellen Stand des Wettbewerbs in der App, unter www.noechallenge.at und den Social-Media-Kanälen von Sportland Niederösterreich mitzuverfolgen.

Abgerechnet wird das große niederösterreichische Bewegungskonto am 30. September 2023. Danach werden die drei aktivsten Gemeinden in vier Kategorien je nach Gemeindegröße ausgezeichnet.