Leopold: Landespatron, Heiliger und Klostergründer

Heiliger. Leopold III. wurde am 6. Jänner 1485 durch Papst Innozenz VIII. heiliggesprochen. Mit wenig Begeisterung. Nicht nur der großen Zahl von Kindern wegen, die Leopold gezeugt hatte, was kaum auf heiligmäßige Keuschheit hindeutete, sondern auch deshalb, weil die Habsburger als Nachfolger der Babenberger politisch gewaltig Druck machten – ein heiliger Vorfahre in der Herrschergeschichte des Landes sollte das Image aufpolieren.

Am "Leopoldi-Tag" (15. November) feiert Niederösterreich seinen Landespatron - den Markgrafen Leopold III. Foto: Erzdiözese Wien

Patron. Die Kinder hinderten auch seine Ambitionen auf die deutsche Kaiserkrone. Mit so vielen potenziellen Nachfolgekandidaten war ein Bürgerkrieg vorprogrammiert. Also konzentrierte er sich mit viel Erfolg auf die Entwicklung seiner Mark. Nicht ohne Grund wurde er 1663 statt des heiligen Koloman zum Patron des Erzherzogtums Österreich unter der Enns.

Gründer. Groß ist die Bedeutung Leopolds für Österreich besonders durch die Gründer der beiden Stifte Klosterneuburg (1113) und Heiligenkreuz (1135), aber auch von Klein mariazell (1134). Leopold starb am 15. November 1136 nach einem Jagdunfall in Klosterneuburg und wurde im Stift beigesetzt. Hier wird vor allem sein Schädel als kostbare Reliquie verehrt, ein als Schulterblatt bezeichneter Beckenknochen findet sich im Stephansdom.

Traditionelles "Leopoldi"-Fest in Klosterneuburg

In Klosterneuburg steht wieder das traditionelle "Leopoldi"-Fest an.

Es ist eines der größten Feste dieser Art in Niederösterreich. Und endlich ist es in gewohnter und beliebter Form wieder zurück. Von 11. bis 15. November verwandeln rund 30 Vergnügungsbetriebe und 80 Marktstände die Obere Stadt in einen Rummelplatz.

Der heilige Leopold mit dem Stift Klosterneuburg, 1859. Foto: NOEN, Archiv

Auch Kindernachmittag findet wieder statt

Tausende Besucher strömen jährlich zum Leopoldi-Fest. Nach einer Absage 2020 und einer kleineren Version im letzten Jahr können Klosterneuburger und Gäste von weiter weg nun wieder fünf Tage lang am Rathausplatz und am Stiftsplatz feiern.

Traditions-Event Leopoldi ist zurück in Klosterneuburg

Für die traditionelle Wallfahrt steht die nur an diesen Tagen öffentlich gezeigte Schädelreliquie Leopolds im Zentrum. Der Heilige ist seit 1663 Landespatron von Niederösterreich und Wien. Das Stift gründete er vor mehr als 900 Jahren.