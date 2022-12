„Taten statt Worte“: Top 100 NÖ Klimaprojekte ausgezeichnet

Vollbild

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, (li.) Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger mit den Gewinnerinnen in der Kategorie Betriebe für „Die.glanz.greißlerei“. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, (li.) Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger mit den Gewinnerinnen und Gewinnern in der Kategorie Schulen, das NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentrum Hollabrunn mit der Lehr- und Lernwerkstatt Gärtnerei GrünReich.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, (li.) Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger mit den Gewinnerinnen und Gewinnern in der Kategorie Gemeinden für das Projekt „Sonnenstrom für Fels am Wagram“. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, (li.) Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger mit den Gewinnern in der Kategorie Privathaushalte, Familie Schwarz mit ihrem Projekt „Urlaub mit Öffis und Fahrrad“. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, (li.) Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger mit den Gewinnerinnen und Gewinnern in der Kategorie Vereine für das Wohnprojekt vom Verein „GeWoZu – Gemeinschaftliches Wohnen – die Zukunft“.

