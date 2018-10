Ein Geldregen spielt sich für die meisten Menschen nur in ihren Träumen ab. Alexander Rüdiger kann jedoch manchen diesen Traum erfüllen. Seit 2007 schickt er als „Money Maker“ jeden Sommer täglich seine Kandidaten in den Windkanal, wo sie sich Geld in die Taschen stecken dürfen.

„Ich liebe Menschen. Sie kennenzulernen und ihre Geschichte und sie bei Money Maker glücklich machen zu können, das ist das Schönste“, sagt Rüdiger. Die Teilnehmer seien oft so nervös, dass er vor den Sendungen als Seelsorger tätig ist, erzählt Rüdiger, der in Ebenthal, Bezirk Gänserndorf aufgewachsen ist, lachend.

Talent, andere zu motivieren

Das Talent, andere zu motivieren, setzte der 49-Jährige schon in ORF-Sendungen wie „Dancing Stars“, „Millionenrad“, oder „Brieflosshow“ ein. Off air war Rüdiger oft derjenige, der als sogenannter „Warm-Upper“ das Publikum in die richtige Stimmung versetzte.

Rüdiger schaffte es beim Nordpol Marathon 2018 auf den 5. Platz. | Nordpolmarathon / MM Peter F. Hickersberger

Nicht nur andere Leute kann der 49-Jährige motivieren. Auch sich selbst. Ob beim Lauf auf der „Großen Chinesischen Mauer“, beim Nordpol-Marathon, am Jakobsweg oder beim Vulkan Marathon in Chile, der Extremabenteurer liebt Herausforderungen.

Eine der größten Herausforderungen steht momentan an. Gerade hat Rüdiger erfahren, dass er wegen schweren Hüftproblemen nie mehr Extremläufe absolvieren kann. Der Agenturchef denkt aber gar nicht ans Aufhören: „Ich hoffe, dass ich das wieder hinkriege! Ich habe mich schon erkundigt, was ich für Möglichkeiten habe.“

Rüdiger ist keiner, der schnell aufgibt. Mit hohem Fieber, traurig oder einfach erschöpft … für die Leute kämpfte er sich auch schon durch die Show: „Eine „Money Maker“-Saison kontinuierlich jeden Tag fröhlich mit allen Problemen, die das Leben so bringt, zu stemmen, ist gar nicht so einfach.“

Vielfalt im Beruf schätzt Rüdiger besonders

Vor 25 Jahren moderierte Rüdiger bei Radio NÖ am liebsten Livesendungen: „Frühschoppen, Musikantenparade … alles, was mit Leuten zu tun hat!“ Später war er lange Peter Rapps Assistent. Dass seine Aufgaben vielfältig sind, genießt er: „Es ist schön, aus allem etwas machen zu können!“ Momentan schreibt er an seinem ersten Buch, das 2019 erscheinen soll. Über weitere Ziele sagt er: „Jetzt werde ich mal 50, und dann wird man sehen.“