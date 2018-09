Die letzte Staffel endete nämlich dramatisch. Der Sohn der Chefinspektorin Angelika Schnell, gespielt von Ursula Strauss, hat einen Mord begangen. Und sie ließ das Beweisvideo verschwinden …

„Diese Gewissensfragen, die man sich zu stellen hat jeden Tag am Set als Schauspielerin, aber auch als Mensch, der diese Figur spielt. Das war schon heftig. Dieser Zwiespalt mit dem Sohn, wo einem so die Liebe fehlt und wo man so Sehnsucht hat danach, dass er einem wieder ranlässt an sein Herz“, beschreibt Ursula Strauss ihre Emotionen während des Drehs.

Zeit, die Folgen selbst im TV zu sehen, hat die Schauspielerin, die gerade den Mario-Adorf-Preis der Nibelungen-Festspiele in Worms bekommen hat, aber kaum. Diese Woche erscheint nämlich das Buch „Warum ich nicht mehr fliegen kann“, das sie mit der Journalistin Doris Priesching verfasst hat. Ein Jahr lang haben die beiden dafür miteinander Gespräche geführt. „Wir haben uns Fotos angeschaut und ich habe etwas dazu erzählt. Ich erzähle aus meiner Kindheit und Jugend und was ich von meinem Beruf denke. Es sind lustige Sachen, ernstere Dinge dabei, alles durch die Bank, was in einem Jahr an Gesprächen so aufkommt“, sagt Strauss lachend. Daraus ist ein Buch mit Bildern sowie Geschichten entstanden.

Strauss ist in Pöchlarn, Bezirk Melk, aufgewachsen. Nach der Matura in Amstetten besuchte sie in Wien die Schauspielschule am Volkstheater. 1999 begann die Romypreisträgerin ihre Filmkarriere. Die 44-Jährige ist verheiratet, hält aber ihr Privatleben aus den Medien raus.

Schon zum siebenten Mal wird sie heuer zwischen Oktober und Dezember die Veranstaltungsreihe „Wachau in Echtzeit“ präsentieren. „Es ist ein super Programm geworden. Ich bin stolz. Da sind so viele tolle Sachen dabei. Auf das freue ich mich schon!“