Unangefochten auf Platz 1 der heißesten Sommer der 253-jährigen Temperaturaufzeichnung in Österreich bleibt der Sommer 2003. Knapp dahinter hat sich nun aber der heurige Sommer eingereiht. „Berücksichtigt man die Prognosen für die letzten Augusttage, dann liegt der Sommer 2019 um 2,7 Grad über dem vieljährigen Mittel“, so Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In Niederösterreich sind es sogar 2,9 Grad.

So heiß wie noch nie

An manchen Messstellen Niederösterreichs war es heuer so heiß, wie noch nie – seit hier gemessen wird. Wie beispielsweise in Reichenau an der Rax, in Zwettl und in St. Pölten. Die höchste Lufttemperatur erreichte Krems am 1. Juli mit 38,8 Grad. Am kältesten war es bei der Rax-Seilbahn auf 1.547 Metern mit 3,5 Grad am 10. Juli beziehungsweise am Semmering (Temperaturtiefstwert unter 1.000 Metern) auf 988 Metern mit 5,6 Grad am 15. August.

Trocken und nass

Typisch für den heurigen Sommer war auch, dass es so wenige Blitz wie noch nie seit Messbeginn 1992 gab und wenige Tage mit Minusgraden im Hochgebirge. Ungewöhnlich war außerdem die Trockenheit. Der Juni war der trockenste seit Messbeginn. Der relativ trockenste Ort war Wachtberg/Steyr an der NÖ-OÖ-Grenze mit 131 Milliliter im Monat und einer Abweichung von minus 65 Prozent im Vergleich zum Mittel 1981 bis 2010. Der absolut trockenste Ort war Brunn mit 89 Milliliter im Monat.

Es gibt aber auch Ausnahmen: Das nördliche Weinviertel war laut ZAMG eine jener Regionen in Österreich, in der die Niederschlagsmengen ausgeglichen waren beziehungsweise es stellenweise mehr regnete als in einem durchschnittlichen Sommer. Ähnlich wie im Tiroler Oberland. Insgesamt regnete es in NÖ um 26 Prozent weniger als sonst.

Und auch Sonne gab es jede Menge. In ganz NÖ um 15 Prozent mehr. Der relativ sonnenreichste Ort war Seibersdorf mit 856 Sonnenstunden im Monat, der absolut sonnenreichste Zwerndorf 884 Sonnenstunden.

www.zamg.at