NÖ Sparkassen spenden für Ukrainer in Not

Bilder und Berichte aus den Kriegsgebieten in der Ukraine und von flüchtenden Menschen dominieren nun seit einem Monat die Medien. Zur Unterstützung von Ukrainerinnen und Ukrainern haben die Niederösterreichischen Sparkassen beschlossen, dem Roten Kreuz einen Betrag von 100.000 Euro für rasche und unbürokratische Hilfe zur Verfügung zu stellen.

Die Übergabe erfolgte am 24. März durch die Mitglieder der Geschäftsführung des Landesverbandes der NÖ Sparkassen an den Präsidenten vom Roten Kreuz Niederösterreich in Neunkirchen.

Das Rote Kreuz leistet in Kooperation mit weiteren Hilfsorganisationen umfangreiche Unterstützung zur Versorgung der Menschen sowohl in der Ukraine als auch für die jene, die ihr Land verlassen mussten.