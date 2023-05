Wie bedeutend die Biene für die Menschen sind, kann laut Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) kaum genug betont werden. Im Vorfeld des heutigen Weltbienentags lud sie zur Präsentation des NÖ Tierschützlings 2023. Heuer möchte die Tierschutz-Landesrätin nämlich dieses Insekt besonders vor den Vorhang holen. „Die Honigbiene ist entscheidend für unsere Landschaft, für die Artenvielfalt und auch für die Lebensmittelproduktion“, betont Rosenkranz. 600 bis 700 Bienenarten, neben der Honigbiene, gibt es in Niederösterreich. 80 Prozent der heimischen Pflanzen werden von der Honigbiene bestäubt. Deswegen steht die Kampagne heuer unter dem Motto „Die Bienen sind unsere Zukunft!“.

Jedoch stehen die Bienen, sowie Imkerinnen und Imker, vor zahlreichen Herausforderungen. Neben der Varroa-Milbe haben die summenden Bestäuberinnen auch mit der vom Menschen gestalteten Landschaft zu kämpfen, wie Berufsimkerin Verena Hagelkruys berichtet. Oft gäbe es zwar genug Pflanzen, jedoch nicht genug Blüten. Ein gemähter Rasen sei bespielsweise eine „Grüne Wüste“ und für die Bienen wertlos. Selbst im Sommer müsse man vielerorts bereits nachfüttern. Auch Zugang zu Wasser sei nicht ausreichend gegeben.

Helfen könne man den Nützlingen etwa, indem man im Garten bewusst bienenfreundliche Blumen wachsen lässt, oder auch ein Insektenhotel aufstellt - die etwa in den Caritas-Werkstätten gefertigt werden. Am Dach des Landhausschiffs wurde ein solches aufgestellt, und auch ein Bienenstock von Imkerin Hagelkruys.

Bewusstseinsbildung schon im Kindheitsalter

Das Projekt „Tierschutz macht Schule“ des Landes NÖ wird um Informationen rund um die Bedeutung der Bienen ergänzt. In diesem Rahmen solle Kindern – in einem ersten Schritt in den NÖ Volksschulen und Kindergärten – vermittelt werden, woher der Honig kommt, welche Aufgaben Bienen und Insekten haben und was sie neben Honig noch produzieren. Im Herbst soll ein Buch dazu erscheinen; die Naturpark-Schulen werden mit Materialien wie Stoffbienen und Infobrochüren ausgestattet.

Zudem brauche es auch eine Sensibilisierung der Erwachsenen, denn die Biene sei entscheidend für die Lebensmittelproduktion, sagte die Landesrätin: „Bereits jetzt sind viele Landwirtinnen und Landwirte bestrebt, Bienenvölker neben ihren Kulturen zu halten, denn der Ertrag wird dadurch eindeutig gesteigert.“ Auch Berufsimkerin Verena Hagelkruys bietet „Bestäubungsdienstleistungen“ an, da vielerorts nicht mehr genügend wilde Bestäuberinnen existieren.

Berufsimkerin Verena Hagelkruys, Fabian Liendl (Werkschatz St. Pölten), Landesrätin Susanne Rosenkranz, Werkstattleiter der Caritas St. Pölten Karl Strasser und Manuel Kari (Holzwerkstatt Paudorf). Foto: NLK

Bienenweiden neben Straßen

Landesrätin Rosenkranz verkündete außerdem eine Kooperation mit dem, für Infrastruktur verantwortlichen, Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer. Man werde gemeinsam daran arbeiten, vermehrt Nahrungsstreifen für Bienen und Insekten neben den Straßen zu erhalten, soweit die Verkehrssicherheit es zulässt – also erst abmähen, wenn diese Streifen auch wirklich verblüht sind, denn Schnittgut sei für Insekten keine Nahrungsquelle.

Weiters betont Rosenkranz, dass eine Renaturierung von versiegelten Flächen wichtig wäre, nicht nur für Bienen. Die Bodenversiegelung sei in vielen Gemeinden, oder auch im St. Pöltner Regierungsviertel selbst, ein großes Problem. Dem solle man entgegenwirken, betont Rosenkranz.