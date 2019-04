"Das ist einfach ein Jubiläum, das man feiern muss!" Meinte Niederösterreichs Landeshauptfrau. Und bat an einer der historischsten Adressen in Brüssels Europaviertel zum Geburtstagsfest. Dort, wo einst der Adel sich um die Ärmsten bemühte, im prächtigen Concert Noble gleich hinter dem Leopold-Park, klirrten also am Mittwoch die Sektgläser, während man ein paar Straßen weiter noch um die nächste Verlängerung in Sachen Brexit rang.

NLK / Filzwieser Gruppenbild mit Damen: die Festgäste der Geburtsfeier zum 25-Jahr-Jubiläum von Niederösterreichs Verbindungsbüro gestern, Mittwoch, Abend in Brüssel.

Staats- und Regierungschef war zu Niederösterreichs Jubiläumsfest zwar keiner gekommen. Dafür aber ein Landeshauptmann, nämlich Kärntens Peter Kaiser, ein Kreishauptmann, nämlich Bratislavas Juraj Droba, einige Präsidenten, wie der von Europas Ausschuss der Regionen, Karl-Heinz Lambertz, oder Österreichs Ex-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter. Und: Niederösterreichs halber Landtag, allen voran Landtags-Präsident Karl Wilfing, VP-Klubobmann Klaus Schneeberger, SP-Landtagsabgeordnete Karin Scheele, VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner oder geschäftsführender FP-Klubobmann Udo Landbauer.

Wobei: Eingeladen hatte Niederösterreichs Landeshauptfrau auch Niederösterreichs Landeshauptstadt-Chef Matthias Stadler. Der brachte nicht nur ein Filmchen über seine Stadt mit. Sondern warb auch gleich für deren Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt – mit Schriftstellerin Milena Michiko Flasar, die ihre Kindheitserinnerungen an die „Bleistiftstriche am Türrahmen“, an die „Kipferl am Mühlweg“ und an das „Meer jenseits der Viehofner Straße“ mitgebracht hatte.

NLK / Filzwieser Smalltalk unter Landeschefs: Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Martin Eichtinger und Raiffeisen-Holding-Obmann Erwin Hameseder im Brüsseler Concert Noble.

Danach gab es noch Haydn und Muttenthaler von Europas Jugendorchester im Streichquartett, mit einer Oberösterreicherin an der zweiten Geige und einer "halben" Niederösterreicherin am Cello. Lauschten, klatschten und sangen am Schluss gemeinsam mit zahlreichen belgischen Gästen noch Niederösterreichs Landeshymne mit: Landesrat Martin Eichtinger, Bauernbund-Präsidentin Klaudia Tanner, die EU-Abgeordneten Lukas Mandl und Karin Kadenbach, Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien-Obmann Erwin Hameseder. Johanna Mikl-Leitner: „Es ist schön, zu sehen, dass Niederösterreich in Brüssel so viele Freunde hat!“