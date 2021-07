Zwischen den Baumriesen des Urwalds im Südwesten Nigerias schmiegen sich monumentale Zement-Skulpturen und Schreine der Yoruba-Religion aneinander. Durch den 75 Hektar großen Wald bei Oshogbo fließen der Osun-Fluss und auch eine Spiritualität und religiöse Kraft, die Susanne Wenger magisch anzogen. Als ein Teil des Waldes zu Beginn der 1950er Jahre gerodet werden sollte und das Heiligtum der Göttin Osun dem Verfall preisgegeben war, griff sie ein. „Ich wusste, dass ich da war, um das zu verhindern“, so Susanne Wenger. 50 Jahre kämpfte sie für den Erhalt des Waldes und damit für die Bewahrung einer wichtigen Stätte der Yoruba-Religion in Nigeria. Sie arbeitete mit anderen Künstlern an den Skulpturen, Schreinen und Gebäuden, die den Heiligen Hain von Oshogbo nun so einzigartig machen. Dies wurde zu ihrem Hauptwerk als Künstlerin.

Der Skulpturenschrein des Ebu Iya Moopo zählt zu den größten von Susanne Wenger geschaffenen Skulpturen. Dafür verwendete sie Holz und Beton. Susanne Wenger Foundation

„Irgendwie wird man an den Platz gestellt, wo man das tun kann, was man tun muss. Ich habe nie daran gedacht, nach Nigeria zu gehen – es geschah ganz von selbst, so wie ein Bild, das sich selbst malt.“ Gleichzeitig schien alles im Leben Susanne Wengers vorherbestimmt zu sein, wie sie in zahlreichen Interviews betonte.

Ein Lindenbaum war ihr Guru

Eine Erinnerung als Säugling war für die 1915 in Graz geborene Künstlerin besonders einprägend. Nur wenn die Eltern – der Vater Schweizer, die Mutter Österreicherin – das Kind unter einen Lindenbaum legten, hörte es auf zu weinen. Eine „Äonen Weltraumatemzüge alte Lindenbäumin“ wurde zu ihrem ersten Guru, dessen war sie sich sicher.

Die Volkschule besuchte sie gerne, danach ging sie lieber ins Grüne als in die Schule, freundete sich mit Bäumen an oder verbrachte mehrere Wochen in den Bergen. Vom Verein „Wandervogel“ distanzierte sie sich später. War sie zunächst eine begeisterte Mitwandererin, wollte sie später „mit dieser Vorstufe der späteren ‚Hitlerjugend‘ nichts zu tun haben“. In der Grazer Kunstgewerbeschule konzentrierte sie sich auf Keramik, die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt in Wien besuchte sie nur sporadisch. An der Akademie der bildenden Künste Wiens studierte sie schließlich Malerei. Im Zweiten Weltkrieg galt sie als entartete Künstlerin, der Schweizer Pass konnte sie vor dem Arbeitslager retten. Obwohl sie selbst nicht politisch aktiv war und in keinen einfachen finanziellen Verhältnissen lebte, half sie politisch Verfolgten. Ohne ihre Werke verkaufen zu können oder Ausstellungen organisieren zu dürfen, verbrachte sie ihre Zeit mit Büchern über Buddhismus, Schamanismus, aber auch über Psychoanalyse. 1946/47 war sie Mitbegründerin des Wiener Art Club gemeinsam mit bekannten Künstlern und Kulturschaffenden wie Maria Biljan-Bilger, Fritz Wotruba, Rudolf Hausner und Ernst Fuchs. Wengers Wiener Atelier war einer der Treffpunkte dieser Nachkriegs-Bewegung.

Vorherbestimmtes Schicksal

In Paris nahm ihr europäisches Leben vorerst ein Ende und ihr neues, afrikanisches Leben nahm seinen Anfang. Denn dort lernte sie den Sprachwissenschaftler Ulli Beier kennen. Die beiden heirateten und zogen 1950 nach Nigeria, wo Beier einen Lehrauftrag an der Universität Ibadan bekam. Die Ehe hielt nicht lang, die Liebe zu Nigeria für Wenger hingegen ewig. Nach Reisen ins Landesinnere erkrankte sie an Lungentuberkulose. In dieser Zeit malte sie – 14 Monate ans Krankenbett gefesselt – Ölbilder auf Holztafeln: „Die Mythen sämtlicher Völker und Zeiten vermischten sich in diesen Bildern zu einem wilden Epos von Schöpfung, Tod, Opfer und Wiedergeburt“, erzählte Ulli Beier. Später sprach Wenger von der Tuberkulose als Initiationskrankheit in die Yoruba-Religion, mit der sie damals über Bücher in Berührung kam. Nach überstandener Krankheit lernte sie nämlich in der Stadt Ede den Oberpriester des Lichtgottes Obatala kennen, Ajagemo. Ohne die gleiche Sprache zu sprechen, fand sofort ein reger geistiger Austausch statt und die Welt der Orishas, der Gottheiten der Yoruba-Religion, tat sich für Susanne Wenger auf. Ajagemo prophezeite, dass die Österreicherin als Priesterin und „Geliebte der Götter“ die heiligen Lehmschreine aufbauen werde. Und so kam es auch. Nach einem zehnjährigen Initiationsritus lautete schließlich ihr Yoruba-Kultname: „Adunni Olorisha“.

Mehr als 50 Jahre dauerte die Arbeit an Susanne Wengers Hauptwerk. Der Heilige Hain der Göttin Osun ist übersät mit aufwändigen Skulpturen und Schreinen.Mehr als 50 Jahre dauerte die Arbeit an Susanne Wengers Hauptwerk. Der Heilige Hain der Göttin Osun ist übersät mit aufwändigen Skulpturen und Schreinen. Susanne Wenger Foundation

1958 folgte sie dem Ruf nach Oshogbo, ihrer finalen und wichtigsten Wirkungsstätte und dem Ort ihres späteren Gesamtkunstwerks, dem Heiligen Hain, der in einem desolaten Zustand war. Termiten hatten die Holzskulpturen befallen und der Regenwald sollte gerodet werden. „Ich möchte jeden Grashalm beschützen, denn hinter der Form eines Grashalms verbirgt sich der Schöpfergott“, sagte Susanne Wenger in einer Dokumentation von Pierre Guicheney. Gemeinsam mit Handwerkern, Künstlern und Priestern schuf sie ihr Lebenswerk, den Wiederaufbau und die Gestaltung des Heiligen Hains, eines im Wald liegenden Tempels, der dem Kult der Orishas geweiht ist. „Meine Skulpturen sind Häuser, meine Tore sind Bäume, meine Mauern sind Wälder, meine Schreine sind Skulpturen.“ Schlamm, Eisen, Zement und Beton waren die bevorzugten Materialien für die Skulpturen, die mitten im Fluss oder zwischen den Urwaldbäumen eingebettet sind.

„Mein Leben in dieser Welt ist das einer Künstlerin“, so Wenger. Den Rückzug in die Natur, den sie von Kind auf praktizierte, setzte sie auch in Afrika fort. „Ich arbeite wirklich schon so lange hier in der großartigen Einsamkeit – ob ich meine Form des Nach-innen-wie-nach-außen-Meditierens als Arbeit bezeichnen möchte, sei dahingestellt.“

In Symbiose mit der Natur

Neben der nie enden wollenden Arbeit am Heiligen Hain und der Herstellung von Skulpturen lernte Wenger auch die alte Adire-Technik, eine Kasava-Stärke-Batik, bei der die Textilien mit Indigo eingefärbt werden. Später wandte sie sich der Wachsbatik zu, da hier mehrfärbige Batiken möglich sind. Mit dieser Technik entstanden zahlreiche großformatige Werke. Bescheiden lebte sie in Symbiose mit der Natur, aber auch inmitten der Gemeinschaft. Sie adoptierte mehr als zehn Kinder. Ihr ältester rituell adoptierter Sohn ist Shangodare Gbadegesin Ajala, der zum Priester des Gottes Shango wurde sowie ein international angesehener Batik-Künstler. Er ist auch der Sprecher von New Sacred Art, welche von Wenger gegründet wurde. „Die Kunst hat rituellen Charakter oder sie ist keine Kunst“, lautet das Motto der Künstlergruppe.

Das Ehepaar Wolfgang und Martha Denk besuchte Susanne Wenger unzählige Male in Nigeria. „Ich war 1985 der erste aus der Wiener Kunstszene, der zu ihr runtergeflogen ist“, erzählt Wolfgang Denk, Künstler und Gründungsdirektor der Kunsthalle Krems. „Mich hat bei meinem ersten Besuch alles fast in eine Art Rausch versetzt. Der Eindruck vom Heiligen Hain ist schwer wiederzugeben.“ Es entstand eine enge Freundschaft zwischen Wenger und den Denks. Fast jährlich flogen sie zu ihr, brachten ihr CDs, gerne auch Butter und Schwarzbrot sowie hie und da eine Linzertorte – Sachen, die sie besonders vermisste. Die Künstlerin kam auch regelmäßig für Ausstellungen ihrer Kunst nach Europa, viele davon organisierte Wolfgang Denk. „Aber nur im Sommer. Der Winter in Österreich war ihr zu kalt“, schmunzelt Ehefrau Martha Denk. Sie erinnert sich auch an das großes Mitteilungsbedürfnis der Exil-Österreicherin: „Sie konnte ja mit keinem Deutsch sprechen. Bei unseren Besuchen sprach sie zunächst nach der Schrift, erst nach und nach kam dann der Wiener Dialekt wieder an die Oberfläche.“ Dass sie gerne wie ein Wasserfall redete, egal in welcher Sprache, war der Künstlerin selbst auch bewusst. Auf den von ihr bemalten und beschrifteten Wänden ihres Wohnhauses in Oshogbo sind die Initialen HM zu finden, diese stehen für „Halt’s Maul“, eine Art Erinnerung an sich selbst, dies zu tun. Irgendwann war es ihr ein Anliegen, dass ihre Werke einen Platz bekommen. „Im schlimmsten Fall gehe der Kassier mit der Kassa durch“, erinnert sich Wolfgang Denk an die Aussage Wengers, die damit „ihre Pappenheimer“ in Oshogbo meinte. Als große Naturliebhaberin mit einer besonderen Leidenschaft für Flüsse war der Standort Krems an der Donau naheliegend, da hier 1995 auch eine Ausstellung anlässlich ihres 80. Geburtstags stattfand. Im gleichen Jahr wurde die Susanne Wenger Foundation gegründet. 2011 an die Steiner Donaulände umgesiedelt, wird hier nun das bewegliche Gesamtwerk Wengers gesammelt, archiviert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Batiken, Tuschezeichnungen, Ölbilder, Grafiken und Texte von ihr sind hier an einem sicheren Ort. Die einzigartigen Zement-Eisen-Skulpturen der Yoruba-Gottheiten sind nach wie vor dort, wo sie hingehören, im Heiligen Hain in Oshogbo.

2005 dann eine besondere Ehre für Wengers jahrelange Bemühungen: Der Hain wurde in die Liste der UNESCO Weltkulturerbestätten eingetragen. Hier fand Susanne Wenger nach ihrem Tod 2009 auch ihre letzte Ruhestätte: in einem von ihr selbst gebauten Schrein inmitten des nigerianischen Urwaldes.