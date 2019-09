Wie es den Maler drängt, ein Bild zu malen, den Dichter, seine Gedanken auszusprechen, so drängt es mich, die Welt zu sehen – mit diesen Worten beschreibt Ida Pfeiffer 1850 ihr Bedürfnis, die Welt zu erkunden. Heute würde den Weltreisen einer Frau wohl kaum mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Mitte des 19. Jahrhunderts hingegen war dies eine Sensation. Ida Pfeiffer war nicht nur eine österreichische Entdeckerin, sondern zugleich eine selbstbewusste Frau, die mit den verkrusteten Geschlechterrollen ihrer Zeit brach.

In Wien wuchs die am 14. Oktober 1797 geborene Ida Laura Reyer als Tochter des Fabrikanten Alois Reyer auf. Gemeinsam mit ihren fünf Brüdern genoss sie ihre ersten neun Lebensjahre. Anstatt mit Puppen spielte sie mit ihren Geschwistern. Ihr Vater gewährte ihr dieselbe teils harte, spartanische Erziehung wie seinen Söhnen. Ida Pfeiffer wurde wie ein Bursche groß. Sie trug Hosen, war sportlich, unternehmenslustig und studierte schon früh Expeditionsberichte. Diese entflammten ihren Traum, die Welt zu erkunden. Vom Nordpol bis nach Palästina, die junge Wienerin schwärmte von allen Erdteilen.

Reiseberichte stießen auf großes Interesse

Ihr Traum zerplatzte mit dem Tod ihres Vaters 1806 früh. So wenig Unterschiede Alois Reyer zwischen den Geschlechtern seiner Kinder gemacht hatte, so viele machte Mutter Anna. Widerwillig fügte sich die Neunjährige dem Frauenbild ihrer Zeit. Eingeengt von der mütterlichen Aufsicht, sehnte sich die junge Frau nach der Freiheit der weiten Welt. Mit 22 Jahren heiratete sie den fast doppelt so alten Rechtsanwalt Dr. Mark Anton Pfeiffer. Ihr Umzug ins 800 km entfernte Lemberg war zugleich eine Flucht vor der mütterlichen Enge.

Ihre Reiselust erwachte wieder, nachdem ihr Mann verstarb und die beiden Söhne erwachsen waren. Unter dem Vorwand einer Pilgerreise brach Ida Pfeiffer am 22. März 1842 von Wien in Richtung Palästina auf. Im Bewusstsein der großen Gefahren, die eine derartige Expedition mit sich brachte, hinterlegte sie zuvor ihr Testament. Auf ihrer neunmonatigen Reise bestaunte sie neben den großen Städten des Orients Konstantinopel und Jerusalem auch die Pyramiden von Gizeh. Während andere Zeitgenossinnen Luxushotels aufsuchten, lernte die Pionierin, in der Wüste zu campieren. Im Dezember desselben Jahres kehrte sie zurück nach Wien und publizierte ihr Reisetagebuch.

Nachdem sich ihre Reiseberichte großer Beliebtheit erfreuten und sie ausreichend Geld angespart hatte, startete sie 1845 ihre zweite Reise gen Norden. Ursprünglich strebte Pfeiffer ihren Kindheitstraum, den Nordpol, an, doch erkannte sie, dass dieser außerhalb ihrer Möglichkeiten lag. Daher erkundete sie Skandinavien und Island.

Erste Weltreise im Jahr 1846

Kurz darauf, im Mai 1846, brach die Wienerin zu ihrer ersten Weltreise auf. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits so bekannt, dass fast alle Zeitungen von Pfeiffers Reise berichteten. Ihre Route führte von Wien über Brasilien und Chile in die Südsee bis nach China und Indien.

Fünf Jahre später folgte Ida Pfeiffers zweite Weltreise. Diesmal erkundete sie Südafrika, den Malaiischen Archipel, Nord- und Südamerika sowie die Azoren.

Im Mai 1856 begab sich die Österreicherin auf ihre letzte Reise. Nachdem Pfeiffer das Kap der Guten Hoffnung umschifft und Mauritius angesteuert hatte, erkrankte sie schwer. Von den Strapazen der Reisen und Krankheit geplagt, verstarb Ida Pfeiffer am 27. Oktober 1858 in Wien an Lungenkrebs.

Pfeiffers Interesse für die Lebensweise von Frauen in anderen Erdteilen erweiterte die eingeschränkte Sichtweise der männlich dominierten Expeditionen ihrer Zeit. Anerkennung erhielt die Reisende vom Entdecker Alexander von Humboldt und vom Geographen Carl Ritter. Als erste Frau wurde Ida Pfeiffer Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaften von Paris und von Berlin. Bis heute erinnert ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof an die Frau, die um die Welt fuhr.