Ostern ist der Sieg des Lebens über den Tod. Heute am Ostersonntag dürfen wir die Freude über diese frohe Botschaft im Namen Jesu weitertragen. In der Bibel erfahren Menschen in konkreten Begegnungen, dass Jesus auferstanden ist.

Auch heute kommt uns Jesus – der Gott des Lebens – in konkreten Menschen entgegen: Gerade jetzt in dieser kleinen Feiergemeinschaft und in der Gewissheit, dass wir mit lieben Menschen verbunden sind.

Einstimmung

Bereiten Sie einen kleinen Korb mit Ostereiern.

Versammeln Sie sich um Ihren Symbolort.

Schaffen Sie eine Atmosphäre der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit. Halten Sie ein paar Augenblicke Stille.

Beginnen Sie mit einem Osterlied und dem Kreuzzeichen.

Symboldeutung

Wir stellen einen Korb mit Ostereiern auf den Symboltisch. Ostereier sind ein Symbol für Leben und Fruchtbarkeit. Gott vergönnt uns ein gutes, ein volles und ein erfülltes Leben. Auch wenn wir in diesen Tagen mit vielen Einschränkungen konfrontiert sind, Gott ist mitten unter uns.

Wir dürfen die kleinen Zeichen von einem guten, immer wieder auch erfüllten Leben in dieser Zeit entdecken. Wir dürfen unsere Dankbarkeit und Zuneigung unseren Lieben gerade jetzt in dieser Osterzeit zeigen. Halleluja!

Evangelium

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. [...]

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. [...]

Sie wandte sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest.

Joh 20,1.11.14-17

Lobpreis und Bitte

Es kann [an den Stellen „A“] von allen das Halleluja gesungen oder gesprochen werden (GL 174- 176.1-2).

V: Barmherziger Vater, du hast Christus vom Tod auferweckt. Christus ist wahrhaft auferstanden.

A: Halleluja, Halleluja, Halleluja.

V: Sei am heutigen Tag als Sieger über den Tod gepriesen.

– A – Weil Christus auferstanden ist, müssen wir in Ewigkeit den Tod nicht schauen.

– A – Am heutigen Tag hat Christus die Pforten der Unterwelt zerstört.

– A – Lasst uns einstimmen mit allen, die an Christus glauben, und Gott loben und ihm in österlicher Freude danken.

– A – Gepriesen bist du, Gott, durch Jesus Christus im Heiligen Geist, an diesem Tag und allezeit und in Ewigkeit.

A: Amen.

– Wir bitten für alle Menschen, die krank sind und um ihr Leben ringen.

– Für alle Menschen, die in diesen Tagen über sich hinauswachsen, um anderen beizustehen und zu helfen.

– Für alle Menschen, die derzeit weitreichende Entscheidungen treffen müssen.

– Für alle Verstorbenen und für alle, die unter schwierigen Bedingungen Abschied von lieben Menschen nehmen müssen.

Es können weitere Bitten frei formuliert werden.

Wir können auf jede Bitte antworten:

A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Vater unser im Himmel …

Segensgebet

V: Der Vater hat Jesus von den Toten auferweckt und uns die Fülle des Lebens geschenkt. Er nehme von uns, was tötet, und setze die Kraft österlichen Lebens frei. Der Auferstandene ist den Frauen erschienen. Er zeige sich auch heute und überrasche uns mit seiner Nähe.

A: Amen

Fragen

Die Nähe welcher Menschen ist mir besonders wichtig?

Wenn ich an meine, an unsere Zukunft denke, was gibt mir Hoffnung und Halt?

Was erfüllt mich gerade mit besonderer Freude?

Impuls - Karfreitag heute

Jesus lebt!

Kommt, lasst uns dem Auferstandenen entgegengehen und begegnen!

Kommt, lasst uns die Osterfreude empfangen, verkosten und teilen!

Kommt, lasst uns einstimmen in das österliche Halleluja, das den Erdkreis heute erfüllt!

Kommt, lasst uns mitten im Leben seine Spuren und Zeichen erkennen!

Jesus lebt!

Paul Weismantel (Fastenkalender 2015)