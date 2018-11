NÖN: Wie schätzen Sie aus der Ferne die Entwicklung Niederösterreichs in den vergangenen Jahrzehnten ein?

Karl-Theodor zu Guttenberg: Ich bin beeindruckt, wie sich Niederösterreich aufgestellt hat und aus einer ländlich geprägten Geschichte in vielen Bereichen international bedeutsam geworden ist. Dafür sind unzählige Maßnahmen gesetzt worden. Ich sehe zum Beispiel, dass es hier viel unbürokratischer zugeht als in weiten Teilen Deutschlands. Dadurch gelingt es Niederösterreich im europäischen Wettbewerb, Investoren anzuziehen. Ich sehe, dass die Koppelung zwischen Wissenschaft und Unternehmergeist kreativ angegangen wird, dass im Bereich der Digitalisierung viel passiert. Dass man aber gleichzeitig nicht vergisst, woher man kommt.

Horst Seehofer tritt als CSU-Chef zurück, bleibt aber Innenminister. Angela Merkel bleibt Kanzlerin, tritt aber nicht mehr als CDU-Chefin an. Halten Sie diese Vorgehensweisen für sinnvoll?

Guttenberg: Bevor wir in ein Neuwahlszenario reinrutschen, ist das zumindest ein Stück Stabilität, das gewährleistet bleibt. Ob dem einen oder anderen ein Protagonist passt oder nicht, ist nicht die wesentliche Frage. Wesentlich ist, dass Deutschland eine stabile Bundesregierung hat – in Zeiten, in denen es an allen Ecken und Enden scheppert.

Migration als Wahlkampfthema hat die CSU in Bayern nicht vor einem Debakel gerettet. Wie sehen Sie es vor diesem Hintergrund, dass Österreich den UNO-Migrationspakt nicht unterzeichnet?

Guttenberg: Aus österreichischer Sicht mag es plausible Gründe für diesen Schritt gegeben haben. Eine Entscheidung in Deutschland könnte sehr anders ausfallen. Natürlich hat eine solche Entscheidung eine hohe außenpolitische Strahlkraft, auch wenn sie offensichtlich sehr von innenpolitischen Erwägungen geprägt ist. Aber auch die Vereinten Nationen sind nicht immer mit dem, was sie vorschlagen, das allein selig Machende.

Rechtspopulistische Kräfte gewinnen an Bedeutung. Muss man damit leben oder haben Sie ein Rezept, das man dieser Entwicklung entgegensetzen könnte?

Guttenberg: Der Aufstieg des Rechtspopulismus ist sehr bedenklich. Nicht zuletzt, weil es vielen Politikschaffenden heute schwerfällt, den Wert einer demokratischen Gesellschaft so zu vermitteln, dass Menschen bereit sind, dafür einzustehen, dafür zu kämpfen und sie an neue Gegebenheiten anzupassen. Wir dürfen das Feld nicht den Nationalisten überlassen. Das gelingt aber nur, wenn wir zeigen, dass Regionalität und Internationalität kein Widerspruch sind. Wir laufen Gefahr, diesen Widerspruch zu konstruieren. Hier gegenzusteuern ist nicht nur eine politische Aufgabe, sondern auch eine gesellschaftliche. Wie es politisch gelingen kann, zeigt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Mir gefällt, wie unaufgeregt und sachlich er sich an Themenkomplexe annähert. Ich würde mir wünschen, dass sich manch anderer europäischer Regierungschef an ihm ein Beispiel nimmt.

Wie steht es um Ihre Ambitionen für eine Rückkehr in die Politik?

Guttenberg: Ich hatte das große Glück, nach der Politik etwas komplett Neues anfangen zu dürfen und habe sehr viel Freude daran. Ich werde meinen Lebensabend nicht in den USA verbringen, werde mit Sicherheit nach Europa zurückkehren und mich hier einbringen. Ob das in der aktiven Politik sein wird, ist aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich.

Aber Sie schließen es nicht aus?

Guttenberg: Natürlich schließe ich es nicht aus. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass ich Giraffen im Keller züchte.