Rudolf Anschober: „Eine Rückkehr in die Politik schließe ich aus“

NÖN: Sie stellten in St. Pölten Ihr Buch „Pandemia“ vor. Was ist die Hauptbotschaft?

Rudolf Anschober: Die erste Botschaft ist, dass wir jetzt schon beginnen müssen, uns auf den Herbst vorzubereiten. Das macht mein Nach-Nachfolger Gesundheitsminister Johannes Rauch sehr gut, indem er jetzt schon Strategien erarbeiten lässt. Die zweite Botschaft ist, dass es Strategien gegen Long-Covid braucht – derzeit sind in Österreich etwa 400.000 davon betroffen. Die dritte Botschaft ist, dass wir dringend die Situation der Pflegekräfte verbessern müssen. Und die vierte Botschaft ist, dass wir uns für künftige Pandemien besser aufstellen müssen.

Hätten Sie jemals gedacht, dass eine weltweite Pandemie wie diese kommt?

Ich hätte mir nie gedacht, dass wir jemals in Österreich Ausgangsbeschränkungen erlassen müssen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich der bin, der am Ende darüber entscheidet. Aber es war halt die Abwägung zwischen Grundrechten, die sehr wichtig sind, und dem Gesundheitsschutz. Aber natürlich war es ein laufender Lernprozess.

Gibt es etwas, das Sie mit dem Wissen von heute anders machen würden?

Natürlich würde ich manches anders machen. Es war beispielsweise ein Fehler von mir, zu glauben, dass ich dieses riesige Ressort mit meinem sehr dialogorientierten Arbeitsstil in einer Pandemie langfristig bewältigen kann. Besser wäre es gewesen, Teile der Zuständigkeiten für die Dauer der Pandemie vorübergehend an ein anderes Regierungsmitglied, etwa an einen Staatssekretär abzugeben. Und natürlich hätte auch ich im Sommer 2020 noch mehr dazu beitragen können, die konstruktiven Oppositionsparteien, die Bundesländer und die verunsicherten Menschen besser mitnehmen. Das war nämlich die Zeit, als wir die Einigkeit, die uns als Gesellschaft in dieser Pandemie bis dahin ausgezeichnet hat, verloren haben. Generell glaube ich aber, dass wir den Herausforderungen bestmöglich begegnet sind, vor allem am Beginn haben wir schnell und richtig reagiert.

Sie waren der beliebteste Politiker Österreichs, dann für viele der Buh-Mann. Wie sehr hat dieser Absturz geschmerzt?

So ist es uns in der Regierung ja allen gegangen. Das Vertrauen war zuerst enorm und ist dann langsam zurückgegangen. Der Fehler war, dass die Einigkeit verlassen und Corona zur tagespolitischen Auseinandersetzung wurde. Aber jeder weiß, dass Sympathie und Zustimmung in der Politik nie was Bleibendes ist. Ein Problem ist, dass uns ein – sehr kleiner – Teil der Bevölkerung in die Irrationalität abgeglitten ist. Und dieser Teil ist sehr aggressiv geworden – das ging bekanntlich bis hin zu Morddrohungen. Umgekehrt waren die Zehntausenden Menschen, die sich bei meinem Abschied mit Mails und Briefen bedankt haben, sehr berührend.

Wie war die Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz?

Mein Buch ist ein Buch über die Pandemie und keine Abrechnung mit der Politik. Ich kann nur sagen, dass die ersten Monate der Zusammenarbeit hervorragend waren – und Sebastian Kurz in dieser Zeit sehr wertschätzend, entschieden, entschlossen und unterstützend war. Ab Herbst hat sich das schrittweise immer stärker verändert – und ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe mich immer weniger unterstützt gefühlt. Jedenfalls ist dann auch dieses Klein-Klein entstanden – jede Region hatte ihre eigenen Maßnahmen. Das war schlecht für die Glaubwürdigkeit. Im Herbst müssen wir wieder zurück zu bundesweit gültigen gemeinsamen Maßnahmen.

Die Impfpflicht ist zwar ausgesetzt, gilt aber an sich noch. Soll man sie beibehalten?

Die meisten Experten gehen davon, dass wir 85 bis 90 Prozent Impfquote brauchen, um als Gesellschaft gut geschützt zu sein. Um diese zu erreichen, wäre es gescheit, eine europaweite Impfkampagne zu starten. Wir müssen auf die 25 Prozent zugehen, die nicht geimpft sind. Viele davon sind keine Leugner, sondern nur verunsichert. Mit diesen muss man reden, ihre Ängste ernst nehmen. Das hat Vorrang.

Sie werden heuer 62 Jahre alt. Welche Pläne haben Sie noch?

Eine Rückkehr in die Parteipolitik schließe ich aus. Ich schreibe Bücher und Kolumnen, halte Vorträge. Diese Bereiche lasten mich sehr aus und geben mir die Möglichkeit, meine Erfahrungen weiterzugeben.

Das heißt, es wird weitere Bücher von Ihnen geben?

Das hängt davon ab, ob sich der Erfolg von „Pandemia“ verdichtet.