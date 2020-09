NÖN: Sie haben bei ihrer NÖ-Tour das Integrationszentrum St. Pölten besucht. Was sind die Herausforderungen für diese Stellen?

Susanne Raab: Jeder Mensch, der nach Österreich zuwandert, kommt dort hin. Jeder Flüchtling mit einem positiven Asylbescheid muss Integrationsmaßnahmen absolvieren, wie einen Deutschkurs, einen Wertekurs und eine Integrationsberatung. Somit startet einmal ihr Integrationsprozess. In NÖ ist es wichtig, dass wir nicht nur in St. Pölten einen fixen Integrationsstandort haben, sondern dass wir mit mobilen Beratungen im Land unterwegs sind. Wir haben in allen Bezirken Partner, wo wir Kurse anbieten.

Ein wichtiger Schlüssel für die Eingliederung der Zuwanderer ist eine Integration am Arbeitsmarkt. Wie funktioniert das, fünf Jahre nach der Flüchtlingswelle?

Raab: Die Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge gestaltet sich nach wie vor sehr schwierig. Da gibt es in Österreich noch immer viel zu tun. Im Integrationsprozess sind noch immer zigtausende Menschen, die damals vor fünf Jahren gekommen sind. Viele Menschen aus Afghanistan etwa sind im Alter von 18 Jahren zu uns gekommen und waren davor noch niemals in einer Schule. Da müssen wir bei der Alphabetisierung beginnen.

Christine Haiderer Susanne Raab

Das heißt, es fehlt an der Sprache und an der Qualifikation?

Raab: Richtig. Und auch wenn ein Beruf im Herkunftsland erlernt wurde, muss der für den österreichischen Arbeitsmarkt häufig erst angepasst werden. Nur weil jemand in Syrien Elektriker war, heißt das nicht, dass er weiß, was eine ISO-Norm ist. Bei vielen Berufen muss ein Teil der Ausbildung nachgeholt werden.

Das Besuchen von Deutschkursen ist gesetzlich verpflichtet, sonst gibt es Kürzungen der Sozialleistungen. Wie oft ist das in Niederösterreich der Fall?

Raab: Im Rahmen des Bezugs der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wurden 2018 in den Bundesländern Burgenland, Salzburg, Tirol, Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich Sanktionen gegen 800 Personen aufgrund mangelnder Mitwirkung an Integrationsmaßnahmen verhängt. Im Vergleich dazu waren es etwa in Wien 2018 insgesamt 2.700 Sanktionen.

Christine Haiderer Susanne Raab

Ist das Angebot für Deutschkurse mittlerweile überall im Land ausreichend?

Raab: Jeder, der einen verpflichtenden Sprachkurs braucht, hat innerhalb von zwei Wochen einen Kursplatz. Natürlich hat man einen gewissen Anfahrtsweg, aber wir haben grundsätzlich genug Partner für die Deutschkurs-Abwicklung in ganz Niederösterreich.

Wie hat die Coronakrise die Integration erschwert?

Raab: Integration passiert nur, wenn es auch Interaktion gibt, wenn Menschen miteinander sprechen und aufeinandertreffen. Die Coronakrise hemmt das. Deshalb ist für mich wichtig, dass wir in der Integration weiterhin die Kurse –wenn auch mit hohen Sicherheitsvorkehrungen im Sinne des Gesundheitsschutzes –abhalten können, um die Menschen nicht zu verlieren. Größere Sorge habe ich in meinem Bereich bei Frauenpolitik. Was passiert, wenn die Kinderbetreuung nicht gesichert ist, wenn die Kindergärten die Kinder nicht annehmen, weil die Kinder womöglich krank sind? Was passiert, wenn Schulen wieder schließen müssen? Deshalb ist es so wichtigich, dass die Einschränkungen so gering wie möglich bleiben, damit wir Doppel- und Mehrfachbelastung für die Frauen so gut wie möglich vermeiden können.

Christine Haiderer Susanne Raab

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat zuletzt eine stärkere Erhöhung der Frauenpensionen gefordert. Unterstützen Sie als Frauenministerin diese Forderung?

Raab: Altersarmut bei Frauen ist ein großes Thema. Ich arbeite gerade an einem Pensionssplittingmodell. Frauen haben aufgrund der Teilzeitarbeit und Kinderbetreuungszeiten durchschnittlich eine geringere Pension. Deshalb soll bei diesem Modell jener Elternteil, der erwerbstätig ist, dem Elternteil, der zuhause in der Kinderbetreuung arbeitet, auch einen Teil seiner Pensionsansprüche abgeben – ganz im Sinne der Gleichberechtigung und im Sinne der gemeinsamen Verantwortung innerhalb der Familie für die Kinderbetreuung.

Sie sind gebürtige Oberösterreicherin, leben aber aktuell in Niederösterreich. Was schätzen Sie hier besonders?

Raab: Ich mag das Bodenständige, wenn man zum Beispiel gemeinsam mit den Nachbarn beim Heurigen sitzen kann. Die Weingegenden sind hier außerdem besonders schön.