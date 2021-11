Ideen, Courage & ein Olympiasieg: Alle Preisträger auf einen Blick

Katharina List-Nagl, Geschäftsführerin F.List GmbH mit Sitz in Thomasberg: „Die Gewinnerin bin nicht ich, die Gewinnerin ist die F.List GmbH mit all ihren 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit, die sich das verdient haben.“

Raphael Freunberger und Felix Himmelbauer, Schüler und Entwickler des „Vitreus Trashbot“ vom SZ Ybbs: „Mit so einer Auszeichnung haben wir gar nicht gerechnet, wir freuen uns wirklich sehr. Am Anfang waren wir uns gar nicht so sicher, ob unsere Idee klappt. Die ersten Ergebnisse waren dann umso schöner.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Gerade in der Kategorie ‚Unsere Zukunft‘ ist es schön, den Preis an so junge Leute zu vergeben, die sich für die Nachhaltigkeit und den Klimawandel einsetzen, um so auch eine Verhaltensänderung zu bewirken.“

Gerald Gartlehner, Kremser Epidemiologe: „Der NÖN-Leopold bekommt einen Ehrenplatz in unserem Departement in Krems.“

Opern-Sängerin Daniela Fally: „Meine Mutter hat am Leopolditag Geburtstag. Nicht nur deshalb ist der NÖN-Leopold für mich eine besondere Auszeichnung, die einen Ehrenplatz kriegen wird.“

Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer: „Es gab Momente, in denen ich mich fragte, warum ich mir das antue. Es zwingt mich ja niemand dazu, im Rampenlicht zu stehen.“