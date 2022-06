NÖN-Leser bei Kinderbetreuungsangebot gespalten

Werbung

Die Sommerferien stehen kurz bevor. Für über 110.000 niederösterreichische Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler stehen Sommer, Sonne und Auszeit am Programm. Während Kinder und Jugendliche die freie Zeit zumeist genießen, stellen die Ferien für Eltern und Erziehungsberechtigte oft eine organisatorische Herausforderung dar.

In Niederösterreich setzt man deshalb verstärkt auf Ferienbetreuung. Ob es diesbezüglich in den Gemeinden genügend Angebot gibt, darüber sind sich die NÖN-Leserinnen und NÖN-Leser jedoch nicht einig. Eine sehr knappe Mehrheit – 449 Personen und damit 50,96 Prozent – gaben bei der Frage der Woche an, dass es in ihrer Gemeinde genug Betreuungsangebote für Kinder in den Ferien gäbe. Laut wiederum 432 Leserinnen und Leser und damit 49,04 Prozent gibt es nicht genügend Angebot.