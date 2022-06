NÖN-Leser orten wenig Verbesserungen bei den Öffis

Werbung

Immer mehr Menschen in Niederösterreich steigen vom Pkw in die Öffis um. Neben dem Klimaticket tragen auch die steigenden Treibstoffpreise und die Einführung des flächendeckenden Wiener Parkpickerls zu dieser Entwicklung bei.

Das Angebot hat sich laut einer Mehrheit der NÖN-Leserinnen und NÖN-Lesern mit der steigenden Nachfrage jedoch nicht wirklich verändert. Konkret gaben 1.597 Personen bei der Frage der Woche an, dass sich das Öffi-Angebot in ihrer Region nicht verbessert habe. Das sind 77,34 Prozent aller Umfrage-Teilnehmerinnen und –Teilnehmer. Lediglich 468 Personen und damit 22,66 Prozent der Teilnehmenden orteten eine Verbesserung des Öffi-Angebots in ihrer Region.