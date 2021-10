"Wir starten in ein neues Zeitalter"

"Geradlinig, modern, reduziert - einfach gelungen", zeigte sich Landeshauptfrau von der neugestalteten NÖN, die bei ihr "die ganze Woche am Küchentisch liegt" begeistert - ebenso wie St. Pöltens Stadtchef Matthias Stadler, der "dem gesamten NÖN-Team zum Durchstarten" gratulierte. Er freue sich insbesondere auf die "Gute Nachricht der Woche", eines der zahlreichen neuen Elemente der Printausgabe: "Ich gehe davon aus, dass ich jetzt noch öfter in der Zeitung sein werde."

"Ich lese die NÖN so gerne, weil hier das Leben so pulsierend zur Sprache kommt", betonte Diözensanbischof Alois Schwarz, der gemeinsam mit Superintendent Lars Müller-Marienburg die Segensworte sprach und zudem den Wunsch äußerte, dass "mit dieser neuen NÖN auch eine neue Form der Kommunikation, eine neue Form der Gesprächskultur in NÖ" beginnen möge.

Volle Information aus den Regionen und noch mehr NÖ

Die beiden NÖN-Chefredakteure, Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger, zeigten sich im Gespräch mit Moderatorin Kati Bellowitsch mit dem Ergebnis der "NÖN Neu" ebenfalls sichtlich zufrieden, „Wir mussten die NÖN nicht neu erfinden. Wir bringen die spannendsten Nachrichten aus den Regionen und aus Niederösterreich in einer neuen NÖN“, so Lohninger.

Fahrnberger ergänzte:“ Wir stehen zu Niederösterreich! Daher haben wir unseren Landesteil noch mehr aufgewertet. Unsere Leser werden sich künftig noch besser zurechtfinden, denn wir haben ein neues Farbleitsystem eingeführt. Dieses Farbleitsystem wird auch online verwendet. Somit haben wir ein vertrautes Erscheinungsbild, sowohl in der gedruckten Zeitung, als auch bei unseren Online Inhalten.“

„Die letzten Wochen waren sehr sportlich", aber der Einsatz des gesamten Teams habe sich auf jeden Fall gelohnt, die neue NÖN werde "extrem cool", brachte auch NÖN-Geschäftsführer Michael Ausserer seine Freude zum Ausdruck. "Die NÖN ist ganz einfach modern, attraktiv und hochwertig. Wir starten damit in ein neues Zeitalter.“

Zum gelungenen "Relaunch" gratulierten unter anderem auch LH-Stellvertreter und SPNÖ-Landesparteiobmann Franz Schnabl, die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister und Ulrike Königsberger-Ludwig, Landesrat Gottfried Waldhäusl, der 2. Landtags-Präsident Gerhard Karner, die 3. Landtags-Präsidentin Karin Renner, VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, LAbg. Indra Collini, VPNÖ-Klubobmann und Wr. Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger, NÖ Gemeindebundpräsident Johannes Pressl, Landespolizeidirektor Franz Popp, NÖ Militärkommandant Martin Jawurek, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner, NV-Vorstandsdirektor Bernhard Lackner, Spar-Geschäftsführer Alois Huber, NÖ Wirtschaftsbund-Präsident Harald Servus, AMS-NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich, NÖ Bauernbundpräsident Paul Nemecek, NÖ Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch, NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl, Kultur. Region. Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, der designierte ORF-Landesdirektor Robert Ziegler sowie die beiden NÖN-Herausgeber Sonja Planitzer und Herbert Binder.

Noch moderner, noch lesenswerter und dabei immer zu 100 Prozent auf die Region und das Land konzentriert - das war die Zielvorgabe des Relaunchs. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei dem neuen Erscheinungsbild der Printausgaben und des Online-Auftrittes der NÖN bzw. ihrer burgenländischen Tochter BVZ geschenkt. Die Agentur MARBLE HOUSE, Spezialisten für eine qualitativ hochwertige Zielgruppenansprache, hat ein zeitgemäßes und attraktives Print-Design entwickelt, das der NÖN und der BVZ ein luftiges und hochwertiges Erscheinungsbild verleiht.

Auch die Logos der NÖN und der BVZ wurden auf den neuesten Stand gebracht. Kursive Schriften und abgerundete Ecken weichen einem 16:9 Format mit Ecken und Kanten. Der NÖN und der BVZ Logoschriftzug steht nun im Zentrum und strahlt symbolisch in alle Ecken des Landes aus.

Ebenfalls neu eingeführt wurde eine neue Schriftfamilie. Diese wurde extra für Qualitätsmedien entwickelt und wird in den Print- und Onlineausgaben von NÖN und BVZ fortan zum Einsatz kommen.

