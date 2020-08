Schon einmal habe ich vor längerer Zeit über diese Thematik ausführlich berichtet. Aber in der Praxis gibt es nun wieder vereinzelte Anlassfälle, wo durch eine verspätete Antragstellung die Auszahlung der Pension nicht zum frühesten Zeitpunkt vorgenommen werden kann.

Die Pensionsversicherungsträger informieren zwar die Versicherten immer wieder in Vorverfahren oder in den Broschüren, Foldern und auf der Homepage über die Notwendigkeit und Wirkung des Antrages, aber trotzdem wird manchmal irrtümlich angenommen, dass mit Beendigung des Dienstverhältnisses oder mit dem Verfahren auf Altersteilzeit der Pensionsantrag automatisch gestellt ist.

Erst auf Nachfrage, warum noch keine Pension ausbezahlt werde, kommt die Problemlage an den Tag. Nachstehend daher erneut eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen:

1) Antragstellung:

In der gesetzlichen Pensionsversicherung gilt das Antragsprinzip.

Dies bedeutet, dass das Verfahren zur Prüfung und Feststellung eines Leistungsanspruches nur über einen eingelangten Antrag eingeleitet werden darf.

Ein Antrag gilt mit dem Tag als eingebracht, an dem dieser beim zuständigen Versicherungsträger oder bei einem anderen Sozialversicherungsträger oder bei einer Behörde der allgemeinen staatlichen Verwaltung tatsächlich in Eingang genommen wurde.

Bei Antragstellung bei einer Gemeinde ist der Antrag ohne unnötigen Aufschub an den Sozialversicherungsträger weiterzuleiten.

Er gilt mit dem Tag des Einlangens bei der Gemeinde als gestellt, sofern bis zum Einlangen beim Versicherungsträger nicht mehr als zwei Monate verstrichen sind.

2) Stichtag:

Der Pensionsantrag löst den Pensionsstichtag aus.

Zu diesem Tag wird festgestellt, ob der Versicherungsfall eingetreten ist und die Anspruchsvoraussetzungen für eine Pensionsleistung erfüllt sind. Außerdem werden die Zuständigkeit des Pensionsversicherungsträgers festgestellt und die Pensionshöhe errechnet.

Der Stichtag ist immer ein Monatserster.

Erfolgt die Antragstellung an einem Monatsersten, so ist dieser der Stichtag, ansonsten ist der Monatserste nach Antragstellung der Stichtag.

3) Pensionsbeginn:

Eigenpension (wie Alterspension, Langzeitversichertenpension, Korridorpension Schwerarbeitspension):

Der Stichtag ist in den meisten Fällen auch der Tag des Pensionsbeginnes.

Wird allerdings der Antrag auf Pension innerhalb eines Monates ab Erfüllung der Voraussetzungen für die Pension gestellt, so kann die Pension mit dem Monatsersten vor dem Stichtag beginnen.

Berufs- bzw. Invaliditätspension: Grundsätzlich beginnt die krankheitsbedingte Pension mit dem Stichtag, frühestens jedoch mit dem Tag nach der formalen Beendigung der Tätigkeit, auf Grund welcher Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit vorliegt.

Falls über den Stichtag hinaus eine den Pensionsbeginn verzögernde Erwerbstätigkeit vorliegt, wird im Einzelfall eine Verlegung des Antrags und damit des Stichtages auf einen günstigeren Zeitpunkt empfohlen werden.

Hinterbliebenenpension (wie Witwen- und Witwerpension, Waisenpension, Pension für hinterbliebene eingetragene Partnerinnen bzw. Partner): Bei Anträgen auf Hinterbliebenenpensionen ist der Stichtag der Todestag, wenn dieser auf einen Monatsersten fällt, sonst der dem Todestag folgende Monatserste.

Wird der Antrag auf Gewährung einer Hinterbliebenenpension innerhalb von sechs Monaten nach dem Todestag gestellt, fällt die Pension mit dem Tag nach dem Todestag an.

Die Waisenpension beginnt mit dem Tag nach dem Todestag des Vaters/der Mutter, wenn der Antrag für minderjährige Waisen spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Eintritt der Volljährigkeit gestellt wird.

Bei einer späteren Antragstellung ist der Antragstag zugleich der Pensionsbeginn.

Ein Antrag auf Erhöhung der Waisenpension infolge des Ablebens des zweiten Elternteiles ist binnen drei Monaten zu stellen; in diesem Fall wird die Erhöhung der Waisenpension ab dem Todestag gewährt.

Bei einer späteren Antragstellung kann die Erhöhung höchstens drei Monate rückwirkend berücksichtigt werden.

4) Pensionsauszahlung:

Die Auszahlung der Pension erfolgt im Nachhinein, jeweils am Ersten des folgenden Monats. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, wird die Pension so zeitgerecht angewiesen, dass sie am letzten Werktag davor verfügbar ist.