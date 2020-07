Fragen, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen man zu einem Pensionsbezug etwas dazuverdienen kann, ohne dass damit der Pensionsbezug geschmälert wird/die Pension wegfällt, sollen durch nachstehende Übersicht näher beleuchtet werden.

1) Grundsätzliches:

Als Erwerbseinkommen gelten: Das gebührende Entgelt aus einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit, Einkünfte aus einer selbstständigen Erwerbstätigkeit, Einkünfte aus dem Betreiben einer Land- oder Forstwirtschaft sowie bestimmte Bezüge aus einem öffentlichen Mandat oder als Funktionär einer Interessensvertretung.

Geringfügige Beschäftigung: Darunter versteht man eine Erwerbstätigkeit, die für mindestens einen Kalendermonat abgeschlossen wurde und für die im Kalendermonat nicht mehr als 460,66 Euro (Wert 2020) als Entgelt gebührt. Beitragsfreie Bezüge wie z. B. Kilometergeld, Tagesdiäten, Auslagenersätze usw. bleiben dabei außer Ansatz.

2) Meldeverpflichtungen

Jede Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Höhe des Erwerbseinkommens sind binnen sieben Tagen dem Pensionsversicherungsträger zu melden.

Eine geringfügige Erwerbstätigkeit ist davon ebenso erfasst, wenn und soweit sie den Fortbestand oder das Ausmaß der gebührenden Pension betrifft (z. B. Ausgleichszulage, Pensionsbonus). Außerdem besteht auch gegenüber dem Finanzamt eine Meldeverpflichtung im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung.

3) Auswirkungen nach Pensionsart:

a) Regelpensionsalter (Männer 65/ Frauen 60):

Dabei kann jede Erwerbstätigkeit, unabhängig von der Höhe des erzielten Einkommens, ausgeübt werden.

Der bestehende Pensionsanspruch wird davon nicht unmittelbar berührt. Allerdings ist eine gemeinsame Versteuerung von Pension und Erwerbseinkommen im jeweiligen Steuerjahr durchzuführen.

b) Vorzeitige Alterspensionen:

Neben dem Bezug einer vorzeitigen Alterspension ( „Hacklerpension“, Korridorpension, Schwerarbeitspension ) oder dem Sonderruhegeld für Nachtschwerarbeiter ist nur ein Erwerbseinkommen bis zur Geringfügigkeitsgrenze von 460,66 Euro (Wert 2020) unschädlich.

Ein diesen Betrag übersteigendes Erwerbseinkommen führt für die Dauer dieser Erwerbstätigkeit zu einem gesetzlichen Wegfall der Pension.

Hinweis: Mit Erreichung des gesetzlichen Anfallalters für die Regelalterspension (65/60) erfolgt eine automatische Umwandlung der vorzeitigen Alterspension in die Regelalterspension. Dann ist wieder neben dem Pensionsbezug jede Erwerbstätigkeit ohne Wegfall möglich.

c) Pension krankheitshalber:

Bei Bezug einer Pension wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit führt eine Erwerbstätigkeit über der Geringfügigkeit zu einer Teilpension .

Dabei sind aufgrund der Teilpensionsvorschriften folgende Anrechnungen vorzunehmen :

Ist das monatliche Gesamteinkommen aus Bruttopension und Erwerbseinkommen

– nicht höher als 1.241,97 Euro, erfolgt keine Anrechnung,

– zwischen 1.241,97 und 1.863,02 Euro, erfolgt eine Anrechnung von 30 Prozent,

– zwischen 1.863,02 und 2.483,93 Euro, erfolgt eine Anrechnung von 40 Prozent,

– über 2.483,93 Euro, erfolgt eine Anrechnung von 50 Prozent.

Allerdings darf der Anrechnungsbetrag weder die Höhe des Erwerbseinkommens noch 50 Prozent der Pension übersteigen.

Hinweis: Eine Pension krankheitshalber gebührt, wenn und solange die Voraussetzungen dafür vorliegen (Nachuntersuchung bis 65/60 möglich). Bei Erreichen des gesetzlichen Anfallsalters für die Regelalterspension erfolgt aber keine automatische Umwandlung in die Alterspension. Die Umwandlung kann aber beantragt werden. Sie könnte zum Umwandlungszeitpunkt durch die Rechtsvorschriften am neuen Stichtag auch etwas geringer ausfallen (Zurückziehung des Antrages möglich). Zur umgewandelten Pension kann dann so wie bei der Alterspension dazuverdient werden.

d) Witwen-/Witwerpension:

Dazu ist grundsätzlich ein Hinzuverdienst unbegrenzt möglich.

Aber beachtlich ist dabei der Bezug einer Ausgleichzulage, eine Aufstockung des Basisprozentsatzes oder eine Höchstbegrenzung des Gesamteinkommens (Pension und Erwerbseinkommen).

e) Waisenpension über dem 18. Lebensjahr:

Vom Pensionsversicherungsträger ist das weitere Vorliegen von Kindeseigenschaft und Selbsterhaltungsfähigkeit im Sinne des Unterhaltsrechts zu prüfen und allenfalls der Bezug einer Waisenpension einzustellen (Arbeitszeit und Einkommenshöhe sind dabei maßgebliche Kriterien).