Herr Manfred, geb. im März 1957, trat mit dem Ersuchen heran, zu prüfen und zu beurteilen, zu welchem Zeitpunkt er frühestens eine Pension aus Altersgründen beanspruchen könnte.

Außerdem wollte er gerne wissen, welche Pensionshöhe er zu erwarten habe, und wie sich allfällige Abschläge bzw. Zuschläge auf die Höhe der zu erwartenden Pension auswirken würden.

Dazu ist grundsätzlich festzuhalten: In der gesetzlichen Pensionsversicherung bestehen seit über 20 Jahren Regelungen, welche zum Ziele haben, einen späteren Pensionsantritt attraktiver zu machen. Daher werden bei einem Pensionsantritt vor dem Regelpensionsalter Abschläge berechnet, weil ein früherer Pensionsantritt wahrscheinlich zu einer längeren Pensionsbezugsdauer führen wird.

Hingegen wird die Pension bei Beanspruchung nach dem Regelpensionsalter mit einem Bonuszuschlag angehoben.

Pensionsmöglichkeiten:

A) Korridorpension:

Der früheste Pensionsstichtag ist in diesem Falle die Vollendung des 62. Lebensjahres, also der 1. April 2019.

Bei Erfüllung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (mindestens 480 Versicherungsmonate und keine pensionsversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit und bzw. keine sonstige Erwerbstätigkeit am Stichtag über der Geringfügigkeitsgrenze – 2018: monatlich 438,05 Euro) besteht ein Anspruch auf eine Korridorpension. Dabei ist für den Pensionsantritt vor dem Regelpensionsalter (65. Lebensjahr) pro Kalendermonat ein Pensionsabschlag von 0,425 Prozent in Abzug zu bringen (entspricht pro Jahr 5,1 Prozent). Für drei Jahre errechnet sich somit ein Gesamtabschlag von 15,3 Prozent.

B) Langzeitversichertenpension („Hacklerregelung“):

Auch diese vorzeitige Alterspension kann frühestens mit Vollendung des 62. Lebensjahres beansprucht werden, also mit 1. April 2019, wenn die Vorausse-zungen dafür erfüllt sind.

Zum Unterschied zur Korridorpension müssen allerdings 540

Beitragsmonate vorliegen, wozu z. B. Zeiten der Pflichtversicherung aufgrund von Erwerbstätigkeit, Zeiten des Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstes zählen.

Als Abschlag sind dabei für jeden Kalendermonat vor dem Regelpensionsalter (65. Lebensjahr) monatlich 0,35 Prozent in Abzug zu bringen (entspricht pro Jahr 4,2 Prozent). Für 3 Jahre errechnet sich somit ein Gesamtabschlag von 12,6 Prozent.

C) Alterspension:

Für die Alterspension, in diesem Falle frühestens zum 65. Lebensjahr, somit zum 1. April 2022, ist kein Abschlag in Abzug zu bringen.

D) Alterspension mit Bonifikation: Wird trotz Erfüllung der Mindestversicherungszeit-Wartezeit eine Alterspension nicht zum frühesten Zeitpunkt, sondern erst später in Anspruch genommen, so gebührt zur Pension ein Zuschlag (Bonus ) von 0,35 Prozent pro Monat der späteren Inanspruchnahme (entspricht 4,2 Prozent pro Jahr). Maximal kann die Pension um 12,6 Prozent erhöht werden, was einem verspäteten Pensionsantritt von drei Jahren entspricht.

Im Anlassfall:

Nach Akteneinsicht und in bewährter Zusammenarbeit mit dem zuständigen Pensionsversicherungsträger wurden die Voraussetzungen zu den möglichen Stichtagen (62. Lebensjahr, 63. Lebensjahr, 65. Lebensjahr) geprüft und entsprechende Vorausberechnungen dazu durchgeführt. Damit hat nun Herr Manfred eine persönliche Entscheidungsgrundlage. Die Korridorpension scheidet er wegen des hohen Abschlages von 15,3 Prozent aus.

Mit 63 Jahren erfüllt er erstmals die Voraussetzungen für die „Hacklerpension“ (8,4 Prozent Abschlag und 1,78 Prozent Kontogutschrift für ein Jahr Weiterarbeit mehr). Wenn er gesund bleibt, könnte er sich auch noch eine Weiterarbeit bis Ende 2020 vorstellen.

Hinweise:

Es wird angeraten, sich vor der beabsichtigten Pensionierung vom zuständigen Pensionsversicherungsträger eine zeitnahe Pensionsvorausberechnung durchführen zu lassen, um für sich eine entsprechende Entscheidungsgrundlage des optimalen Stichtages zu erhalten.

Ich danke herzlich im Namen der Versicherten und aus eigener Wahrnehmung den Mitarbeiter-Servicestellen aller Sozialversicherungsträger.