Grundsätzlich würden die Pensionen mit dem 1. Jänner 2019 mit dem Anpassungsfaktor erhöht. Dieser entspricht der Abgeltung der durchschnittlichen Entwicklung des Verbraucherpreises von August 2017 bis Juli 2018. Der Anpassungsfaktor für 2019 beträgt daher 2,0 Prozent.

Für die Pensionserhöhung für das Jahr 2019 hat der Nationalrat jedoch folgende Sonderlösung beschlossen:

Erhöhung um 2,6 Prozent, wenn das Gesamtpensionseinkommen nicht mehr als 1.115 Euro monatlich beträgt. Erhöhung zwischen 2,6 Prozent und 2 Prozent absinkend, wenn das Gesamtpensionseinkommen über 1.115 Euro bis zu 1.500 Euro monatlich beträgt. Erhöhung um 2,0 Prozent, wenn das Gesamtpensionseinkommen über 1.500 bis 3.402 Euro monatlich beträgt. Erhöhung um 68 Euro, wenn das Gesamtpensionseinkommen über 3.402 Euro monatlich beträgt.

Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe all ihrer Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach dem am 31. Dezember 2018 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse und der Ausgleichszulage und vor Anwendung von Ruhendsbestimmungen.

Bezieht eine Person zwei oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die zum Gesamtpensionseinkommen zählen, so ist der Erhöhungsbetrag auf die einzelne Pension im Verhältnis der Pensionen zueinander aufzuteilen.

Die Ausgleichszulagenrichtsätze für das Kalenderjahr 2019 sind nicht mit dem Anpassungsfaktor, sondern mit dem Faktor 1,026 zu vervielfachen (daher Erhöhung um 2,6 Prozent) .

Außerdem ist zu beachten:

Pensionen, deren Stichtag im Jahr 2018 lag, werden erstmals mit 1. Jänner 2020 angepasst.

Ausgenommen davon sind allerdings die Hinterbliebenenpensionen, die sich von einem Pensionsstichtag eines Verstorbenen ableiten, dessen Stichtag vor 2018 lag.

Diese Pensionen werden ebenfalls mit 1. Jänner 2019 nach den dargestellten Vorschriften angepasst.

Die Auszahlung der Pensionen erfolgt monatlich im Nachhinein, sodass die erhöhte Jännerpension somit Ende Jänner angewiesen wird.

Die Beträge des Pflegegeldes für 2019 bleiben vorerst wie folgt unverändert:

Stufe 1: 157,30 Euro

Stufe 2: 290,00 Euro

Stufe 3: 451,80 Euro

Stufe 4: 677,60 Euro

Stufe 5: 920,30 Euro

Stufe 6: 1.285,20 Euro

Stufe 7: 1.688,90 Euro