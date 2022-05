NÖN Präsentiert Alexander Eder auf der Bioem-Messe

Lesezeit: 2 Min

Alexander Eder kommt nach Großschönau. Foto: Daniel Schalhas/www.inshot.at

M it seiner einzigartigen, tiefen Stimme begeistert der Niederösterreicher Alexander Eder die Massen. Am 16. Juni wird er auf der Bioem Messe in Großschönau auftreten.