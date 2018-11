Mehr als 20 Grad wurden in den ersten Wochen des Novembers in Niederösterreich gemessen. Damit lagen die Temperaturen deutlich über den für Anfang November typischen Werten, so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Auch wenn mittlerweile die zweite Novemberhälfte mit Schneefall in ganz Niederösterreich angebrochen ist, wollten wir von unseren Lesern wissen ob sie unter den warmen Temperaturen am Anfang des Monats leideten.

Und das Ergebnis zeigt, dass die Mehrheit mit 76,19 Prozent kein Problem mit den spätsommerlichen Temperaturen hatte.

Ergebnisse im Detail