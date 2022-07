Historiker Oliver Rathkolb vermutet viele unehrwürdige Ehrenbürger

Werbung

73 Jahre lang war Adolf Hitler Ehrenbürger von Amstetten. 2011 hat ihm die Stadt den Status aberkannt. Nur wenig später folgte die „Entehrung“ des Diktators in Waidhofen/Ybbs. Die Abgeordneten der SPÖ sind überzeugt, dass in vielen Kommunen historisch belastete Personen noch Ehren-Status tragen – oftmals auch unbewusst. Sie forderten im Landtag, alle Gemeinden aufzurufen, ihre Ehrenbürger dem Land zu melden. Eine Historiker-Kommission sollte diese überprüfen.

Von ganz NÖ sind mit Andreas Maurer und Siegfried Ludwig Alt-Landeshauptmänner Ehrenbürger. In einzelnen Orten werden mit Zwei-Drittel-Mehrheit im Gemeinderat meist Ex-Bürgermeister oder Vereinsobleute zu Ehrenbürgern ernannt. Wer diesen Titel trägt, wird zentral nicht erfasst.

Wie Beispiele zeigen, fallen darunter aber auch Personen mit Verbindungen zum Nationalsozialismus. Als problematisch betrachtet die SPÖ etwa den Hauptgruppen-Führer der Vaterländischen Front Julius Hahn in Baden. Als weiteres Beispiel nennt sie dort Josef Müllner , der das Lueger-Denkmal in Wien erschuf. In Dürnstein wird Siegfried Stoitzner genannt. Der Künstler war Mitglied der NSDAP. Geschichtsforscher führen zudem NS-Dichterin Maria Grengg , die in Gemeinden auftauchen könnte, oder den radikalen Antisemiten Georg Ritter von Schönerer sowie Gau leiter Hugo Jury als Beispiele an. Geht es nach der SPÖ, soll auch die Ehrung Engelbert Dollfuss‘ enden.

In Mistelbach beschloss der Gemeinderat, die Ehrentafel für den Jagdpiloten Walter Nowotny zu entfernen. Im Landtag wurde über Geschichtsaufarbeitung im ganzen Land diskutiert. Foto: Michael Pfabigan

Historiker Oliver Rathkolb empfiehlt die Durchforstung der Gemeinderatsprotokolle von 1938 bis 1945. Er rechnet mit dem Fund einer Reihe unehrwürdiger Geehrter. Eine NSDAP-Mitgliedschaft ist für ihn aber kein Fix-Grund für die „Entehrung“. Aberkennen würde er die Ehrenbürgerschaft Funktionären der NSDAP, Hitler Jugend oder SS sowie Personen, die nachweislich Kriegsverbrechen begangen haben.

Während die FPÖ die Ablehnung des Antrags mit den aktuellen Herausforderungen argumentierte, sieht Rathkolb genau darin die Notwendigkeit. Die Freiheitlichen wollen bei der Rekord-Teuerung kein Geld für Historiker-Kommissionen ausgeben. Rathkolb erachtet anti-demokratische Tendenzen als Gefahr unserer Zeit. „Die Geschichte aufzuarbeiten, ist daher heute noch wichtiger. Die Aberkennung problematischer Ehrenbürgerschaften ist ein Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie.“

ÖVP-Abgeordneter Martin Schuster sprach sich trotz ÖVP- (und damit mehrheitlicher) Ablehnung des Antrags für die Aufarbeitung aus. Allerdings sieht er die Gemeinden am Zug. Ähnlich beurteilt das Christian Rapp vom Haus der Geschichte. Er hält eine Aufarbeitung für notwendig und richtig, hat aber Sorge, dass eine vom Land eingesetzte Kommission zahnlos sein könnte, weil die Entscheidung, wie man mit der Ehrenbürgerschaft umgeht, bei den Gemeinden liegt.

Aufarbeitung für die Demokratie

In einigen Orten wird bereits die Geschichte aufgearbeitet. In Mistelbach wurde etwa gerade die Entfernung der Ehrentafel von Nazi-Jagdflieger Walter Nowotny beschlossen. In Krems nimmt ein Beirat schon länger Ehrenbürger, Straßennamen und Co. unter die Lupe.

Leicht haben es die Forsche dabei nicht, meint Rathkolb. Bei Angehörigen historisch belasteter Personen stoße man oft auf Widerstand.