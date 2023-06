Aus für Maklergebühr: Ab 1. Juli gilt „wer bestellt, zahlt“

Als „große Entlastung für Mieter“ bezeichnete Justizministerin Alma Zadic die Mietrechtsnovelle. Das „Maklergesetz-Änderungsgesetz“, das im Nationalrat im März beschlossen wurde, bringt eine Reform der Maklergebühren und das Bestellerprinzip. Mit der Novelle werde "sichergestellt, dass derjenige, der bestellt, auch zahlt", versicherte Zadic. Dafür habe man mit einem umfassenden Umgehungsschutz gesorgt. In Österreich soll damit provisionsfreies Wohnen zum Standard werden.

Mit der Einführung des sogenannten Bestellerprinzips nach deutschem Vorbild sollen einkommensschwache Mietende, junge Erwachsene, Studierende und Familien unterstützt werden. Die Rede ist von bis zu 55 Millionen Euro an finanzieller Entlastung für künftige Mieter. Neben der Mietkaution ist die Maklerprovision für viele eine starke finanzielle Zusatzbelastung.

Was ändert sich für künftige Mieter?

Seit 2010 mussten Mieter die Maklergebühren in Höhe von bis zu zwei Bruttokaltmieten zuzüglich Umsatzsteuer zu bezahlen, sofern der Mietvertrag unbefristet oder auf mindestens drei Jahre befristet ist. Vermieter waren nicht gesetzlich dazu verpflichtet, die Maklerprovision zu bezahlen, auch wenn sie einen Makler beauftragt haben.

Ab 1. Juli 2023 gilt in Österreich nun das Bestellerprinzip, das regelt, dass sämtliche mit dem beauftragten Makler verbundenen Kosten im Regelfall der Vermieter zu tragen hat. Dies gilt im Bereich Vermietung für Wohnzwecke, die öffentlich beworben und von einem Makler an den Mieter gebracht werden. Vom Mieter darf nur eine Provision verlangt werden, wenn dieser an den Immobilienmakler herangetreten ist, und mit ihm eine Vermittlungsprovision vereinbart hat.

Wer also den Makler beauftragt, soll ihn auch bezahlen. Der jeweils andere kann nicht zur Zahlung einer Maklerprovision verpflichtet werden.

Was ändert sich für Vermieter?

Sie können nicht mehr provisionsfrei über einen Makler vermieten und müssen künftig das Maklerhonorar bezahlen oder selbst sich nach einem passenden Mieter umsehen. Die Folge könnte Mietverträge mit längeren Laufzeiten sein, da ansonsten bei jeder Neuvermietung eine Maklergebühr zu berappen wäre. Dieie Immo-Branche befürchtet jedenfalls, dass Vermieter künftig vermehrt privat ihre Objekte an den Mann und Frau bringen. Damit würde die Auswahl an sichtbaren Wohnungen kleiner, heißt es.

Gibt es einen Haken?

Der Vermieter könnte das Maklerhonorar auf die Miete aufschlagen, sprich die Miete anheben. Das betrifft nur freifinanzierte Wohnungen nach Juli 1953 errichtet, heißt es von der AKNÖ.

Außerdem könnten Mieter undurchsichtige, rechtlich „schwindelige“ Mietverträge drohen, wenn Vermieter auf die Expertise von Makler verzichten und selbst vermitteln. Immobilienmakler haben Rechts- und Aufklärpflichten gegenüber den Mieter.

Die Branche befürchtet, dass Vermieter künftig vermehrt privat ihre Objekte an den Mann und Frau bringen. Damit würde die Auswahl an sichtbaren Wohnungen kleiner.

Gilt das Bestellerprinzip auch beim Kauf eines Hauses oder einer Wohnung?

Nein, das Bestellerprinzip gilt derzeit nur bei Mietobjekten für Wohnzwecke. Grundsätzlich ausgenommen vom Bestellerprinzip sind Gewerbeimmobilien und gewerbliche Vermietungen.

Wer garantiert die Einhaltung des Bestellerprinzips?

Klauseln in der Novelle sollen verhindern, dass Vermieter und Hausverwaltungen die neuen Regeln umgehen. Provisionszahlungen an Hausverwaltungen oder deren beauftragten Makler ohne vorherigen Auftrag durch den Mieter sind nicht mehr erlaubt. Auch Makler-Hausverwaltungs-Kombinationen werden in Zukunft nicht mehr erlaubt sein. Durch diesen Umgehungsschutz soll verhindert werden, dass Mieter beim Vertragsabschluss anstatt der Maklergebühr andere Zahlungen als Kompensation leisten müssen. Ein Bauträger ist glkeichzeitig Immobilienverwalter und hat eine Tochergesellschaft, die makelt.

Verstöße gegen die neuen Regeln werden jedenfalls mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 3.600 Euro bis zum Verlust der Gewerbeberechtigung geahndet.

Auf was sollte man bei der Suche aufpassen?

Die AKNÖ empfiehlt bei der Internet-Suche auf ein Inserat hin den Makler ganz normal zu kontaktieren und auch die Wohnung zu besichtigen. „Wenn der Makler aber sagt, dass die Wohnung schon vergben ist, eine Suche nach Alternative aber möglich wäre, dann am besten ablehnen“, sagt AKNÖ-Mietrechtsexperte Wolfgang Motz. In diesem Fall würde der Mieter zum Erstbesteller und müsste die Maklergebühren übernehmen.

Wenn die Wohnung nicht mehr verfügbar ist, kann man den Makler natürlich mit der Suche selber beauftragen. „Dann macht man das aber wissentlich“, sagt Motz.

Weitere Fallbeispiele für Umgehungsversuche des Bestellerprinzips listet die Arbeiterkammer hier auf.