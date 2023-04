Die Niederösterreichische Versicherung feierte ihren 100. Geburtstag

Werbung

Man schrieb den 15. Jänner 1923, als die „Erste n.oe. Brandschaden-Versicherungsaktiengesellschaft“ gegründet wurde. Aus dem einstigen Spezialinstitut im Bereich der Feuerversicherung hat sich im Laufe der vergangenen 100 Jahre eine starke Universalversicherung mit einem breit gefächerten Produktportfolio entwickelt.

Heute wurde mit einer Jubiläumsfeier mit über 500 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport in einem Festzelt vor dem Klangturm bei der NV-Zentrale im Regierungsviertel der 100. Geburtstag gefeiert. Neben der gesamten neuen Landesregierung und vielen Vertretern des öffentlichen Lebens waren unter anderem auch Diözesanbischof Alois Schwarz, Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll sowie der ehemalige Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes zur Feier gekommen.

Jauk: „Bei der NV steht der Mensch im Mittelpunkt“

Dabei ging NV-Generaldirektor Stefan Jauk auf die Faktoren der Erfolgsgeschichte der Niederösterreichischen Versicherung ein. „Es sind unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, die Eigentümer, die Entscheidungsträger, aber es sind auch sehr viele öffentliche Institutionen und Partner. Bei der NV wurde immer der Mensch in den Mittelpunkt gestellt. Und ich glaube das bringt langfristig diesen Erfolg“, so Jauk, der betonte, dass die Werte Vertrauen, Verantwortung und Zusammenhalt, verbunden mit der Nähe zu den Menschen, immer an oberster Stelle im Unternehmen gestanden seien: „Das ist der Schlüssel zum Erfolg und das Erfolgsgeheimnis.“

Die Bedeutung der NV wurde bei der Feier, die von Alina Zellhofer moderiert wurde, in einer filmischen Zeitreise von 1923 bis heute dargestellt. Dabei kamen auch der erfolgreiche Para-Schwimmer Andreas Onea, oder Alexander Hauer, künstlerischer Leiter der Sommerspiele Melk, zu Wort, die sich stellvertretend für die zahlreichen Unterstützungsleistungen im Bereich Sport und Kultur bedankten.

Landwirtschaftskammerdirektor und NV-Aufsichtsratspräsident Franz Raab führte den hohen Stellenwert der NV für die Landwirtschaft an: „Die Versicherung wurde vor 100 Jahren gegründet, die Landwirtschaftskammer vor 101 Jahren. Eines der ersten Dinge der Landwirtschaftskammer war die Gründung einer Versicherung.“

Mikl-Leitner: „Die 100 Jahre waren von vielen Herausforderungen geprägt“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte in Ihrer Rede, dass das Land Niederösterreich auf das Engste mit der Niederösterreichischen Versicherung verbunden sei. Voriges Jahr habe das Bundesland 100 Jahre Eigenständigkeit gefeiert, heuer ziehe die NV nach und feiere ihr Jubiläum. Diese 100 Jahre seien von „unglaublichen Herausforderungen“ geprägt gewesen, sagte Mikl-Leitner und führte die „harte Aufbauarbeit“ nach dem Zweiten Weltkrieg, den Fall des Eisernen Vorhanges, den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union oder die Landeshauptstadtwerdung von St. Pölten an. „Niederösterreich und die NV haben es immer wieder verstanden, all diese Herausforderungen anzunehmen und daraus Chancen für eine äußerst dynamische Entwicklung zu machen.“

Im Rahmen der Feier wurde auch der ehemalige NV-Generaldirektor Hubert Schultes offiziell verabschiedet, nachdem seine Pensionierungsfeier vor zwei Jahren wegen Corona ins Wasser gefallen war.