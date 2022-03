Mario Pulker: „Die Clubs waren bummvoll“

Party-Modus: on - Am Samstag erwachte die Nacht wieder zum Leben. Die Nachtsgastronomie durfte wieder öffnen. Der letzte Tag, an dem die meisten Bars, Diskotheken und Clubs in Niederösterreich geöffnet hatten, war der 21. November 2021. Entsprechend groß war die Freude, dass am Samstag wieder viele die Nacht zum Tag gemacht haben.

Die Pandemie hat die Nachtgastronomie hart getroffen. Gab es 2019 nach Angaben der Wirtschaftskammer NÖ hier noch 270 Arbeitgeber mit 612 Mitarbeitern, sind es aktuell nur mehr rund 500 Beschäftigte in 255 Unternehmen. „Man kann davon ausgehen, dass der überwiegende Teil wegen der Pandemie schließen musste“, sagt Mario Pulker, Obmann der Fachgruppe Gastronomie der WKNÖ. Insgesamt war die Branche seit Ausbruch der Pandemie 59 Wochen geschlossen. „Auch in den Zeiten, wo sie offen hatten, gab es Einschränkungen. Also das war schon ein ziemliches Desaster für die Branche“, meint Pulker.

Am Samstag gab die Nachtgastronomie allerdings ihr großes Comeback. Diskotheken und Co. durften wieder Gäste empfangen – ganz ohne Einschränkungen. Die erste Bilanz fällt sehr positiv aus: „Die Vorreservierungen waren ein Wahnsinn. Die Clubs waren quasi bummvoll“, sagt Pulker. „Es war eine große Freude für die Betriebe, dass die Gäste wieder so zahlreich gekommen sind und das Feiern nicht verlernt haben.“

„Die Stimmung war positiv und voller Energie“

Durch die Konkurrenz der Zeltfeste hätten es die Discos am Land schwerer, sagt Pulker. „Das spüren wir schon. Nächste Woche ist bei uns im Ort ein Clubbing. Da müssen wir schließen, weil das ist sinnlos“, sagt Peter Sachs, der die Diskothek Sachs in Altlichtenwarth (Bezirk Mistelbach) betreibt. Am Samstag hatte sein Betrieb aber geöffnet: „Wir waren sehr gut besucht, also wir waren zufrieden“, meint Sachs. Die Freude über die Öffnung sei natürlich groß. „Aber Sorgenfalten gibt es trotzdem“, meint Sachs. Denn die Infektionszahlen seien weiterhin hoch. Deshalb sei es nur eine Frage der Zeit, dass Mitarbeiter krank werden.

Bei Robert Gelbmann war die Freude über die Öffnung so groß, dass er seine Clubs K1 und Yellow Nights in Amstetten am 5. März pünktlich um Mitternacht aufsperrte. „Der Ansturm ist immens gewesen. Bei beiden Clubs sind die Leute Schlange gestanden“, meint Gelbmann. Beide Abende seien auch sehr zivilisiert verlaufen, erzählt er: „Die Stimmung war so positiv und voller Energie, dass alles friedlich und mit guter Laune über die Bühne gegangen ist, was bei solchen Menschenansammlungen nicht selbstverständlich ist.“