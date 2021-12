Befund 2021: "Menschenrechte vermehrt egozentrisch interpretiert"

Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte am 10. Dezember präsentierte die Österreichische Liga für Menschenrechte ihren Befund zur aktuellen Lage der Grund- und Menschenrechte in Österreich.

"Mangel an Solidarität" führt zu Fehlinterpretation

Barbara Helige, Präsidentin der Österreichischen Liga für Menschenrechte, spricht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von einer gesellschaftspolitischen Krise. „Ein Mangel an Solidarität führt zu Fehlinterpretationen des Grundgedankens der Menschenrechte, die vermehrt egozentrisch interpretiert werden. Der Umstand, dass auch Mitmenschen Träger von Menschenrechten sind, die manchmal den eigenen Intentionen zuwiderlaufen, wird teils ignoriert, teilweise auch wütend bekämpft."

Wenn im Rahmen von Demonstrationen zu Gewalt aufgerufen werde oder Ärzte bedroht werden, dann fehle derartigen Aktionen jegliche Legitimität. Dabei sei nur solidarisch möglich, Pandemie, Klimakrise und viele andere Probleme zu meistern, sagt Helige.

Volksbegehren als Chance für die Demokratie

Heide Schmidt, Gründerin des Liberalen Forums und ehemalige dritte Nationalratspräsidentin, geht auf das seit Jahrzehnten vorherrschende strukturelle Problem der Korruption in Österreich ein. Jüngster Beweis: die Chat-Protokolle der Causa Kurz, die den systematischen Angriff auf die tragenden Säulen der Demokratie offenlegen.

Das Rechtstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren, dessen Mit-Initiatorin Schmidt ist, möchte dem entgegentreten und eine gesellschaftliche Debatte darüber anstoßen, was eine Demokratie eigentlich ausmacht.

Judith Fritz (Universitätsassistentin am Institut für Rechtswissenschaften an der Boku Wien), Heide Schmidt (Mit-nitiatorin des Rechtstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehrens), Barbara Helige (Präsidentin der Österreichischen Liga für Menschenrechte) und Florian Horn (Disziplinarrat und Rechtsanwaltsprüfer der Rechtsanwaltskammer Wien und Mitglied der österreichischen Juristenkommission). Österreichische Liga für Menschenrechte

Es müsse Spielregeln und Gesetze geben, die Missstände und Fehlentscheidungen künftig verhindern könnten. Schmidt fordert Anstand und Integrität in der Politik, eine Stärkung der Rechtsstaatlichkeit sowie Unabhängigkeit der Justiz, eine moderne und umfassende Antikorruptions- und Transparenz-Gesetzgebung sowie Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Medien.

Anti-Korruptionsvolksbegehren: Bereits knapp 80.000 Unterschriften

Bis zum gestrigen Welt-Antikorruptionstag konnten mehr als 78.500 Unterschriften gesammelt werden, als nächstes folgt die formelle Einleitung des Volksbegehrens und die Festlegung einer Eintragungswoche für das Frühjahr 2022. „Ein Volksbegehren kann nicht nur neue Spielregeln bewirken, sondern auch die Änderung der politischen Kultur einleiten. Genau diese brauchen wir. Anstand muss wieder eingefordert und zur Messlatte politischen und gesellschaftlichen Handelns werden. Anstand ist eine Voraussetzung für die Lebensqualität der Gesellschaft. Und im Übrigen auch dafür, dass auch hierzulande Menschenrechte wieder ernstgenommen werden“, betont Heide Schmidt.

Es braucht ein Grundrecht auf Klimaschutz!

Die Extremwetterereignisse des heurigen Jahres haben erneut gezeigt, welch dramatische Auswirkungen die Klimakrise mit sich bringt. "Dabei geraten auch die Grund- und Menschenrechte in Bedrängnis: zum einen durch klimabedingte Gesundheitsgefährdungen, zum anderen wird die Zuspitzung der Klimakrise die Ausübung beinahe aller Freiheitsrechte in Frage stellen", sagt Judith Fitz, Universitätsassistentin am Institut für Rechtswissenschaften an der Boku Wien.

Forderung nach Grundrecht auf Klimaschutz

Proteste gegen und Forderungen an die politisch Verantwortlichen mehren sich – sei es in Form von Demonstrationen, Volksbegehren oder rechtlichen Verfahren. In den meisten dieser Verfahren stützen sich die Klagenden auf ihre Grund- und Menschenrechte, obwohl viele Rechtsordnungen gar kein Grundrecht auf Umwelt- und Klimaschutz als solches kennen. Judith Fitz bemängelt in ihrem Beitrag, dass sich die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen bei weitem noch nicht im geltenden Recht widerspiegelt – weder auf österreichischer noch auf europäischer Ebene. Sie fordert: Ein Grundrecht auf Klimaschutz sollte anerkannt, gesetzlich verankert und mit entsprechenden Durchsetzungsmöglichkeiten ausgestattet werden.

COVID-19 und das Chaos der österreichischen Gesetzgebung

Florian Horn von der Rechtsanwaltskammer Wien beklagt in seinem Beitrag, dass es bei der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie in Österreich zu einer Missachtung der Grundrechte und zu einer Einschränkung des Rechtsstaats gekommen sei – und zwar nicht so sehr durch die Maßnahmen selbst, als durch das Chaos der Gesetzgebung.

"Bedeutung der Grundrechte wieder in den Vordergrund"

Im Gegensatz zu Deutschland sei die grundrechtliche Kontrolle hierzulande schwerfälliger, weil es das Instrument einer einstweiligen Überprüfung, also ein Eilverfahren, nicht gibt. Die Bundesregierung habe außerdem Methoden angewandt, die diesen Umstand ausnutzen und verfassungsgerichtliche Kontrolle zusätzlich erschweren. „Wenn uns die COVID-19-Krise eines lehrt, ist dies, dass man den verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz stärken und die Möglichkeiten der Bundesregierung diesen zu umgehen einschränken sollte. Die Einführung eines Eilverfahrens wäre in besonderen Fällen durchaus überlegenswert. Allgemein zeigt aber die vielfach kommentarlose Missachtung von Grundrechten und der rechtsstaatlichen Mechanismen durch die Bundesregierung, dass es einer umfassenden Anstrengung bedarf, die Bedeutung der Grundrechte wieder in den Vordergrund zu stellen. Aus meiner Sicht führt daher an einem nationalen Aktionsplan für Menschenrechte nichts vorbei“, sagt Florian Horn.

Der Menschenrechtsbefund 2021

Im Menschenrechtsbefund 2021 werden auch die Lage der Kinderrechte in Österreich, die Frage nach der Möglichkeit einer Reform des Maßnahmenvollzugs, die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft, die Ungleichheit im österreichischen Bildungssystem sowie Polizeigewalt und die Forderung nach einer menschenrechtskonformen Polizeiarbeit behandelt.

Der vollständige Menschenrechtsbefund 2021 ist unter http://www.liga.or.at/projekte/menschenrechtsbefund/ zu finden.

Österreichische Liga für Menschenrechte

Die Österreichische Liga für Menschenrechte setzt sich für die Umsetzung und Einhaltung der Menschenrechte ein. Sie greift aktuelle Themen auf und setzt sich in Veranstaltungen, Projekten und durch Öffentlichkeitsarbeit mit menschenrechtlich relevanten Themen auseinander. Das Büro steht überdies allen Ratsuchenden als Anlaufstelle bei individuellen Anliegen im Bereich von Menschenrechten zur Verfügung und bietet Orientierungshilfe bei Rechtsfragen.