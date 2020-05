"Der Neustart nach der Corona-Krise muss klimafit und naturverträglich sein, um langfristig krisensicher zu sein", erklärte WWF-Programmleiterin Hanna Simons. "Wenn die Bundesregierung jetzt falsch abbiegt, rücken sowohl die Klimaneutralität 2040 als auch die EU-Klimaziele in weite Ferne. Das schadet nicht nur Umwelt und Gesundheit, sondern belastet auch das Budget durch milliardenschwere Zahlungen für Klima-Versäumnisse."

Als ersten Schritt solle die Bundesregierung eine grüne Arbeitsmarkt-Milliarde aufsetzen und schrittweise ab Herbst 2020 investieren. Das Geld soll in den beschleunigten Ausbau des Bahn-Netzes und der Radweg-Infrastruktur fließen und in einen Sanierungsscheck für Gebäude samt Heizkessel-Tausch, in das Fördern von Energiesparen in Unternehmen sowie den bisher vernachlässigten Ausbau des Naturschutzes investiert werden. Als Beispiele dafür nennt WWF die Wiederherstellung klimarelevanter Ökosysteme (Moore, Feuchtgebiete etc.) als Kohlenstoff-Senken sowie eine Offensive zur Sanierung der Flüsse.

Als zweiten Punkt fordert der WWF eine echte öko-soziale Steuerreform schon ab Herbst 2020, die den Faktor Arbeit entlastet, das Energiesparen belohnt und das Klima schützt. Ab Jänner 2021 soll es einen lenkenden Klimabonus für alle Haushalte, finanziert aus einer fairen CO2-Bepreisung geben. Als Maßnahme zur Gegenfinanzierung schlägt das WWF den Abbau umweltschädlicher Subventionen vor, die laut WIFO zuletzt jährlich bis zu fünf Milliarden Euro ausgemacht hätten. "Jetzt ist die ideale Zeit, um klimaschädliche Strukturen aufzulösen. Teure Relikte wie das Dieselprivileg dürfen keine Zukunft haben. Dasselbe gilt für derzeit geplante Autobahnen und Schnellstraßen, deren Stopp die Umwelt und das Budget entlasten würde", so Simons, die zugleich vor "neuen Irrwegen wie der vom Autohandel geforderten Verschrottungsprämie" warnt.

Als dritten Punkt fordert der WWF, dass alle neuen Konjunkturpakete einen "Klima- und Naturschutz-Check" bestehen sollen. Öffentliche Investitionen sollen zwingend auf Faktoren wie Treibhausgasemissionen, Bodenverbrauch und Naturverträglichkeit geprüft werden. "Die Regierung dürfe die Fehler vergangener Krisen, die den CO2-Ausstoß und den Flächenfraß befeuert haben anstatt die Umweltzerstörung einzudämmen, nicht wiederholen", fordert Simons.