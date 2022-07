Ministrantinnen nun seit 30 Jahren „im Dienst“

Werbung

„Die Ministranten-Burschen von Herzogenburg haben abgestimmt – und waren mehrheitlich dagegen, dass Mädchen in den Ministrantendienst aufgenommen werden. Aber ein Mädchen hat nicht nachgegeben und durfte dann doch Dienst am Altar machen. Das war in den 1970er-Jahren“, berichtet Victoria König, Ministrantenverantwortliche in der Katholischen Jungschar der Diözese St. Pölten.

König fand diese Episode in der Diplomarbeit von H. Clemens Maier. Diözesanweit und auch österreichweit war die Pfarre Herzogenburg damit unter den Vorreitern. Noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hatten nur geweihte Buben und junge Männer den Dienst am Altar ausüben dürfen.

Am 11. Juli 1992 verkündete Papst Johannes Paul II., dass der Kanon 230 des Kirchenrechtes, der den Zugang zum Ministrantenamt regelt, so zu interpretieren sei, dass auch Mädchen den Dienst vollziehen dürfen. Das war die offizielle Erlaubnis.

Victoria König, die selbst auch begeisterte Ministrantin war, schätzt, dass es diözesanweit rund 5.000 Ministrantinnen und Ministranten gibt. Die letzte groß angelegte Jungscharstudie aus dem Jahr 2014 zeigte, dass Mädchen und junge Frauen die Mehrheit stellen.

Eine der ersten Ministrantinnen war Katharina Kratochwill aus Kilb, jetzt Generalsekretärin der Katholischen Aktion der Diözese St. Pölten. „Der Dienst, den ich bis zum Alter von 14 Jahren ausgeübt habe, war für mich eine Ehre“, sagt sie heute.