Alle Schüler, die vom konfessionellen Religionsunterricht abgemeldet sind, müssen verpflichtend einen Ethikunterricht besuchen. Diese Regelung möchte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) mit dem Schuljahr 2020/2021 einführen.

Die NÖN wollte von ihren Usern wissen, was sie vom verpflichtenden Ethikunterricht an Schulen halten. 77,2 Prozent (1.585 Stimmen) sind der Meinung, dass Ethikunterricht an allen Schulen eingeführt werden sollte. 22,8 Prozent (468 Stimmen) finden hingegen, dass ein verpflichtender Ethikunterricht nicht notwendig ist.