Kultur.Region.NÖ: Tristan Horx spricht über die „Progressive Provinz?“

Die Vortragsreihe „IMPULS Regionalkultur & Tourismus“ richtet sich an Tourismus- und Kulturverantwortliche in den niederösterreichischen Gemeinden. Im Fokus steht das Entwicklungspotential regionaler Kulturangebote in den Gemeinden, um eine Region nachhaltig touristisch zu erfassen. In drei Vorträgen via ZOOM hochkarätige Referentinnen und Referenten aus Tourismus, Wirtschaft, Kultur oder Gastronomie Einblicke in ihr Wirken und teilen ihre wertvollen Erfahrungen mit Regionalkultur und Tourismus.

Anmeldung und Informationen zu den Lehrgängen unter 02742/90666-6137, per Mail an akademie@kulturregionnoe.at oder unter www.kulturregionnoe.at.

Nach erfolgreicher Anmeldung bekommen Teilnehmer:innen den ZOOM-Link zugesandt.

Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.