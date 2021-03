Ausgewählt wurde sie im Rahmen eines umfangreichen Castings des Landesstudios.

Journalistisches Interesse bereits früh geweckt

Ihre journalistische Laufbahn begann Katharina Sunk noch während der Schulzeit. Nach einigen Jahren im Regionalmedienbereich, diversen Praktika in Österreich, aber auch Australien, einem abgeschlossenen Bachelorstudium der Politikwissenschaft sowie Abschluss des Masterstudiums „Journalismus und neue Medien“ arbeitet sie seit 2015 in der Info-Redaktion des ORF Landesstudios Niederösterreich. Hier ist sie nicht nur Redakteurin für TV, Radio und Online, sondern auch Chefin vom Dienst für die Sendung „NÖ heute“ und unter anderem für den Social-Media-Auftritt des Landesstudios zuständig. 2018 belegte sie den 1. Platz bei der Vergabe des „NÖ Journalismuspreises“.

Katharina Sunk freut sich auf ihren neuen Aufgabenbereich: „Seit sechs Jahren darf ich als Redakteurin des ORF Niederösterreich spannende Menschen im ganzen Land treffen und hautnah dran sein, wenn etwas passiert. Dass ich all diese Geschichten jetzt auch als Moderatorin in die Wohnzimmer hunderttausender Seherinnen und Seher bringen darf, empfinde ich als große Ehre.“

Die Sendung „NÖ heute“ ist derzeit besonders erfolgreich. Nach einem Marktanteilsplus von 4 Prozentpunkten im Vorjahr auf 43 % setzt sich dieser Höhenflug auch in den ersten Monaten des Jahres 2021 fort.

„NÖ heute“-Moderationsteam wächst

Abwechselnd mit Nadja Mader, Claudia Schubert, Thomas Birgfellner, Werner Fetz und Robert Ziegler wird sie den Zuseherinnen und Zusehern um 19 Uhr in ORF 2/N den täglichen Nachrichtenüberblick aus Niederösterreich präsentieren. ORF Niederösterreich Chefredakteur Robert Ziegler: „Katharina Sunk hat in den vergangenen Jahren in allen Medien des ORF NÖ – Radio, Fernsehen, Online, Social Media – ihre journalistische Kompetenz entwickelt und bewiesen. Sie ist eine ideale Erweiterung des bewährten Teams der Moderatorinnen und Moderatoren von ,NÖ heute‘.“

ORF Niederösterreich Landesdirektor Norbert Gollinger schätzt ihre bisherige Arbeit im Landesstudio: „Bei unzähligen Radio- und Fernsehreportagen, Liveeinstiegen im TV und ausführlichen Online-Berichten hat Katharina Sunk ihre journalistischen Fähigkeiten bereits gezeigt. Diese Kompetenz gepaart mit einem sympathischen Auftreten wird beim Publikum von ,NÖ heute‘ mit Sicherheit gut ankommen.“ Erfreulich sei auch die hohe Qualität unter den Mitbewerberinnen des Castings, so Gollinger: „Die Kolleginnen des Landesstudios haben allesamt großes journalistisches Potential bewiesen.“

Katharina Sunk hat ihre Wurzeln in Baden. Privat trifft man die 30-Jährige bevorzugt in der Natur – hoch oben auf Berggipfeln, aber auch tauchend unter Wasser – und sobald es wieder möglich ist vielleicht auch irgendwo mit Rucksack auf Reisen.