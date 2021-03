Lange Tradition

Der Brauch des Ratschens ist sehr alt und reicht bis ins achte Jahrhundert zurück. Damals wurde erstmals an den Kartagen geratscht. Spätestens seit dem 15. Jahrhundert hat sich der Brauch gefestigt und ist seither nicht mehr wegzudenken. Während die Menschen die Kinder früher mit Ostereiern, Fleisch oder Gebäck beschenkten, dürfen sich die Ratscher heute meist über ein kleines Taschengeld freuen. Je nach Größe des Dorfes kann da einiges zusammenkommen.

Ratschen statt Glocken

Der Lärm des Ratschens soll von Gründonnerstag bis Karsamstag die Aufgabe der Kirchenglocken übernehmen. Hintergrund ist, dass die Kirchenglocken eigentlich eine festliche Stimmung ausdrücken sollen, das aber in der Zeit der Grabesruhe von Jesus nicht angebracht ist. Weil die Kirchenglocken der Überlieferung nach zu neuer Weihe bis zur Auferstehungsfeier nach Rom fliegen, bleiben sie bis zur Osternacht stumm.

Der Englische Gruß

Aus diesem Grund pilgern die Ratschenkinder – meist Ministranten – mehrmals täglich zur vollen Stunde durch die Dörfer und rufen zum Gebet auf.

In so manchen Orten wird um 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr lautstark geratscht. Die Zeiten können aber von Region zu Region stark variieren. Nun stellt sich die Frage, was die Kinder nach oder während des Ratschens rufen. Hier gibt es verschiedene Aufsager. Der bekannteste ist wohl der Englische Gruß: „Wir ratschen, wir ratschen, den englischen Gruaß, den jeder katholische Christ beten muaß. Fållts nieder, fållts nieder auf eure Knie, bet’s drei Vater unser und drei Ave Marie!“