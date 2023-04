Herr und Frau Österreicher verspeisen im Schnitt 233 Eier pro Jahr

Werbung

In einer Woche ist Ostern. Um die bunten Eier auf dem Frühstückstisch oder im Osternest muss sich zu diesem Fest niemand in Niederösterreich Sorgen machen: Laut Berechnungen der Landwirtschaftskammer Steiermark gibt es in ganz Österreich rund 8 Millionen Legehennen. 75 Prozent davon, also rund 6 Millionen Hennen, leben auf AMA-Gütesiegel-Betrieben. Die Steiermark ist mit 340 AMA-Gütesiegel-Betrieben das produktionsstärkste Bundesland, gefolgt von Niederösterreich mit 129 und Oberösterreich mit 121 Legehennenhalterinnen und -haltern. Der Selbstversorgungsgrad an Eiern ist in Österreich aktuell mit 97 Prozent so hoch wie noch nie.

„Ostern ist, wie könnte es anders sein, die Eier-Hochphase des Jahres: Im Schnitt verbrauchen Herr und Frau Österreicher pro Jahr 233 Eier. Insgesamt 5 Ostereier werden pro Kopf in Österreich zu Ostern konsumiert, in Summe verspeisen wir damit 45 Millionen Eier zu den Feiertagen“, sagt Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Immer mehr Menschen kaufen schon gekochte und gefärbte Eier

Dabei fällt auf, dass der Osterhase immer seltener selbst zu Pinsel und Farbe greift. Der Anteil der bereits gekochten und gefärbten Eier nimmt – nicht nur in der Osterzeit – zu. Mittlerweile fallen acht Prozent der Einkäufe in diese Kategorie. Bereits fertig gekochte Eier finden sich mittlerweile bei zwei von fünf Haushalten in den Einkaufskörben. Der jahreszeitliche Schwerpunkt dafür liegt in der Periode vom Ende des Faschings bis zu den Ostertagen. In dieser Zeit werden 80 Prozent verkauft. Die restlichen 20 Prozent verteilen sich als Jausen-Eier auf die übrigen Monate des Jahres.

Preise für Ostereier stiegen im Vergleich zu 2022 um 13 Prozent

In Summe gaben die heimischen Konsumentinnen und Konsumenten für Ostereier im Vorjahr 18 Millionen Euro aus. „Die Preise stiegen gegenüber der Vorjahresperiode um 13 Prozent“, erklärt Mutenthaler-Sipek.

Richtlinien gelten für Ostereier von der AMA die gleichen wie für Frischeier. So muss auf jeder Verpackung die Haltungsform angegeben werden. Zum Färben der Ostereier dürfen ausschließlich lebensmittelechte, im Zulassungsverfahren geprüfte Farben verwendet werden.

Am häufigsten gekauft werden Eier in Bodenhaltung, nämlich zu 51 Prozent. Eier aus Freilandhaltung machen 36 Prozent aus, die Kategorie „Bio“ leisten sich die Menschen nur zu 13 Prozent.

Wer genau wissen möchte, woher das Ei auf seinem Tisch oder in der Pfanne kommt, kann die Eierdatenbank nutzen und einen „Quick-Egg-Check“ machen: www.eierdatenbank.at