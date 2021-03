DAS BANKETT

I waß net, wos do gestern woar:

Des Festbankett? A echte Gfoahr!

I? Moch mi durt mitn Smoltok wichtig,

Wos bringen d´Ober laufend? Richtig:

Tabletts mit Glasln, voll mit Sekt!

Der hat mir leider sehr geschmeckt,

Nur: mit meiner Gastro-Alchimie

Vertrogt ein Schaumwein sich hoit nie!

Daunn, zwischndurch, hat man gereicht

Marillen-Schnapsln. Klar und leicht.

Gebrannt in einen Nonnenkloster

In Ungarn. Weit hint in der Pußta!

Den Barack homma einegfetzt,

Fost hätt mei Zungen sich zersetzt!

Ein griechischer Schpurt-Funtionär

Schtöt hamlich daunn an Flachmann her,

Mir san glei hintern Vurhaung g´schloffn

Und hom sein Uso durt ausgsoffn!

Ein Hamster-Züchter aus Florenz

Hod Grappa ausgschenkt daunn. Immens !

Sie wissn: Ecco! Favuloso!

Er tritt ma schenerös drei Glos o!

Drauf schenkt ein Franzmann aus Paris,

Der wos ein Fan auf Cognac is,

Zur Hälfte voi an Riesn-Schwenker

Mit an XO. Ois Mogn-Einrenker!

A spanischer Bordell-Besitzer

Hod daunn serviert so Scherry-Spritzer.

Von den homma, weus lustig woar,

Fachmännisch einezogn a poar!

Mir hättn hoit no wissen soin,

Daß den in Spanien viarehoin,

Nur, wenns Verschtopfung hom, a schwere .

Mir? Ahnungslos ! Nau, habe d´Ehre!

Zu oi den mecht i heite sogn:

Mir woar so komisch drauf in Mogn!

Daunn hobi denkt: ein klaner Mocca,

Der hoit mi sicher fest am Hocker!

Nau, obe mit den Tirkn-Soft!

Glei hobi gschpiert: der hod a Kroft!

Und zwoar noch olle Seitn hi:

Des hobi gschpiert bis in der Frih,

Weu Schnapsl, Cognac, Uso, Grappa

Sind, so gemischt, scho z´vü fian Papa!

Dazu noch Mocca, Sekt und Sherry?

Ergibt nur ans: aufs Heisl gheari!

Waumma in aner laungen Nocht

Mehr Zeit am WC hod verbrocht,