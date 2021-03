DAS GALA – DINER

Der Pschestak-Ferdl is perdü,

Waunnst eam servierst a schwochs Menü!

Meist geht er in a gwöhnlichs Beiserl,

Durt kriagter daunn sei deftigs Schpeiserl,

Zum Beischpü: einen ...Bauernschmaus.

Den mocht er blitzschnö in Garaus!

Oder, a Schmoizbrot mit an Zwiefe:

Wie haßt des? „Blähung inclusive!“

Die Augerln faungen aun zum Blinkn,

Waunns grod vurbeitrogn d´Palatschinkn

Mit der Marillenmarmelade:

A kulinarische Ballade!

Und eines Togs, do woara reich:

Er kriagt sein Lohnschteuer-Ausgleich!

Der Pschestak woar in siebmtn Himme!

Do hört er plötzlich eine Schtimme:

´Geh bitte speisen, Pschestak! Fein!

Des muaß amoi in Lebm sein!

Kost mutig von der großn Wöt,

Hau die zwa Hunderter ins Föd!´

Der Ferdl woar verwirrt. Er denkt:

Waunn mich das Schicksoi ergo lenkt,

Do ruaf i glei in... Poidl aun:

Mia gengan in ein... Restoraun !

Der Poidl is a netter Kerl

Und frogt: „Host wos in Schüsserl , Ferdl?

Waßt du net, wos a sowos kost ?

Des derfst doch nur, waunnst Koihn host!“

„Kumm, frog net!“ mant der Ferdl drauf

„D´Marie is do, und jetzt auf, auf!

Heut essma fein, mein Freund! So horch:

Mia gengan in den „Weißn Storch!“

In den Lokal, so gehts Gerücht,

Sinds auf „ Nouvelle Cuisine“ ausgricht.

Des reicht grod für a Kind im Wagerl,

Doch niemals für ein Pschestak -Magerl!

Nau, unser Ferdl waß des net.

Für eam beschteht die gaunze Wöd

Aus riesngroße, volle Töller !

Ois aundre is ein Gastro -Föhler!

Sie kummen eine ins Lokal,

Der erschte Eindruck is fatal:

„Wo isn do die Budl , Poidl ?“

„Des is a Restoraun , du Schoitl !“

Der Pschestak-Ferdl zischt: „Nau, prack!

Die Gäst homm olle aun an Frack !“

Der Poidl drauf: „Die wos do renner,

San kane Gäst ! Des san die Köner!“

Bein Setzn kriagns glei wia verruckt

In Sessl in die... Kniaköhn druckt!

Die Koartn kummt, unglaublich schnell,

Des Licht zum Lesn is net hell!

In Ferdl sticht a Gfü, a schlechts:

„Wos san des do für Nummern , rechts ?“

Drauf raunt der Poidl zruck eam leise:

„Bleib ruhich, Ferdl, das sind die Preise!“

Der Pschestak kriagt a ...dunkles Rouge:

„Jo, san die deppert??!“ „Ferdl! Kusch !

Geh bitte, Pschestak, brems di ei,

Sunst hoin die no die Polizei!“

„Is guat, i werd nicht randaliern,

Vielleicht tuama amoi gustiern!“

Hint schteht der Ober wiara Wächter,

In Ferdl, den wird immer schlechter!

Daunn frogtern, wos er ausgsuacht hod:

„Ferdl, ein Backhuhn mit Salod!“

Der Pschestak drauf: „Jo, des is schön,

I werd ein Befschtek mir beschtön!“

So is daunn a. Der Pinguin

Nimmt d´Bschtöllung auf und is dahin.

Daunn rührt sich nix. A hoibe Schtund.

In Pschestak rinnt bereits in Mund

Des Wosser in die Guster-Kurvn!

Do braust ein Wagl, ungeruafn,

Mit hoibe Süber kugln drauf,

Zwa Pinguin in Dauerlauf!

In Ferdl kummt des komisch vur:

Er zischt: „Des is a linke Tour!

Die woin uns aundrahn do a bißi

Des oide Süber, von der Sisi!“

Der Poidl want scho in d´Serviettn:

„Des san kane Antiquitätn!

Die Kugln hoidn woarm die Schpeisn !“

„Nau, wenigstns kummt wos zum Beißn!“

Jetzt nehmen die zwei Ober schon

Die Deckln obe. Gaunz ....syn... chron !

Der Ferdl schaut. Erscht ...links, daunn ...rechts:

Das war der Auftakt des Gefechts:

„Glaums net, des is vielleicht a Mistek,

Mit diesn hoibverdirrtn Befschtek?

Des gschrumpfte Laberl, frogi nur:

Hobm´S des von aner Metschbox -Kuah?

Wos soin des sei? San des Pommfritt?

Drei Stück sogoar? Is schon a Hit!

Ghörn die vielleicht, wie ich vermut´,

Zu an Catering nach Liliput?

Woin´S leicht goar in die Hauben -Liga

Mit den verwöktn Bresl -Flieger?

Sie pflanzn mei Verdauungs-Psyche:

Hobts es do draußt a Puppn -Küche?

Mit den Salot tans Ihner brausn !

Des is vielleicht a schwoche Jausn

Firn Nochboarn seine Wönsittich !

Tuan´S uns net pflanzn, hearn´S, das bitt ich!

I glaub, Es woits uns wirklich häkln!

Do kumman´S mit zwa Trümmer-Deckln

Fir diesen Magn-Zwischnschpurt?

Do hättn greicht zwa Fingerhuat !