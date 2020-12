DAS RUMPELSTILZCHEN

Von einem großn Kenigreich

Erzähl ich, liebe Freunde, Euch:

Der Kenig is kernig und stoark

Weu er kummt aus der // Steiermoark!

Nur hod der Bursch, seit eh und je,

Probleme mit sein Schtaats-Büdsche!

Auf daß er dieses boid ausgleiche,

Braucht er a Ehefrau. A reiche!

Zu dem Behufe setzt er sich

In ein Café allabendlich

Gaunz // tiaf ins Gsicht ziagt er sein Huat

Und woart, bis d´Rechte kumma tuat.

Nau, eines Obnds, hint in der Stube,

Setzt sich a Müller zu eam zube:

Der pockt sei Krigl jetzt bein Hengl

Und sogt...najo, er lallt ein wengl:

„Mein Töchterlein, so zart und hold,

Die schpinnt, des glaubst net, spinnt .. Stroh zu Gold !“

Und wia der Kenich sich no wundert,

Saust eam sei Bluat schon auf zwahundert!

Die blaunke Gier foahrt eam in d´Augn:

´A Schtroh zu Goid?´ Des tät eam taugn !

Die wara Hit, de Pommeranzn

Für seine brustschwochn Finanzn!

Glei hod er n´Müller zuwegfischt

Hoit eam sein Ausweis hin und zischt:

„Bist deppert , heast? Wos redst so laut?

Merkst net, daß do scho jeder schaut ?

I bin dei Kenich , host des gschpaunnt?

Du gibst mir jetztn drauf dei Haund,

Daß deine Tochter ga-ran-tiert

Aus Schtroh mir echts Gold schpinnen wird!“

Der Müller wird gaunz plötzlich schüchtern

Mit an Schlog is er komplett nüchtern.

Und faungt glei aun vur Aungst zan Wimmern!

Des tuat in Kenich nur ergrimmen:

„Heut Obmd schickst mir vurbei die Maid!

I brauch oa Gold, s´is höchste Zeit!

Waunns woahr is, daß sie Gold mir schpinnt,

Wirds Kenigin! So is beschtimmt!

Doch: waunn dei Gschichtl grean is, Maunn:

Daunn is dei Schtroh-Schpinn-Töchterl draun!

Fia dich is auch ein Plotz daunn frei:

Du? Dearfst in Kriag ziagn: erschte Reih !“

Der Müller denkt: „Ui! Bin i bled!

Wos hobi do fiarn Topfn gredt?!

Herrgott! Hüf uns! I schwör ergebm:

Nie wieder sauf i wos in Lebm!“

Doch später bringter is Töchterl hi

Und denkt: „Is des a Idiotie?

A Schtroh zu Goid! Kaunn doch die Dirn

Jo net amoi a Schmoizbrot schmiern!“

Der Kenig woart bein Schloß-Portal:

Sein Hang zu Goid is obnormal!

Gschpaunnt is er, iber olle Moßn

Und hod schon vurbereitn lossn

Drei Fuhrn Schtroh. Von Logerhaus.

Des gangert sich fi´d´Schuidn aus !

„Sei mir gegrüßt, oh Mägdelein!

Schau glei do in die Kaummer rein:

Do wirst jetzt eigschperrt, holde Maid,

Bis murgn um siebene host Zeit!

Is olles daunn zu Gold geworden,

Daunn wirst mein Weib und kriagst oan Ordn!

Jedoch: rennt irgdnwos heit verkehrt,

Host s´letzte Mol oan Hauhn krahn gheart!

Daunn wirst enthauptet! Am Schafott:

Do brauchst koa Aungst hobm: des geht flott!“

Jetzt sitzts Mensch drin , in ihrn Öl end

Und plärrt in Rauhputz von die Wänd!

Sie jaummert, daß die Tränen rinnen

„Wer kaunn denn Schtroh zu Goid verschpinnen?

Der Anzige, wos schpinner tuat,

Des is der Voder, in der Gluat!“

Und wias so schluchzt in ihrn Gewimmer

Schteht unverhofft mittn in Zimmer

...A Zwerg. Mit aner Pudlhaubm.

A Gsicht hod er, wia Raupfaung-Taubm!

Jetzt frogt des Manderl: „Jo, wos rearts?

Wos isn des fia Monster-Schmerz?“

„Murgn warert ich scho Kenigin,

Waunn i des Schtroh zu Goid eam schpinn!“

„Und waunnstas net kaunnst? Wos is daunn ?“

„Daunn loßter ma die Ruabm ohhaun!“

„Und waunn dei Köpferl obm bleibm soi,

Wos wars da wert in diesen Foi?“

Is Mensch denkt trotz ihren Kummer schnö:

„Mein Ring! Ein Erbschtück! Wunder sche!

Und schweren Herzens geb ich ihn

Für deine große Hilfe hin!“

„ Den Blech-Ring? Host den, so verbogn,

Ausn Zuckerl- Automatn zogn?

Ruck raus an Klunker, sei net gierig!

Weu Goid-Schpinnen is äußerst schwierig!“

Die Klane merkt: uh!, der is gfeanzt!

Der mant des mitn Lohn voi ernst!

„Ich geb dir meinen Haar-Schteck-Kamm!

Schwer gülden! Hundertfuffzig Gramm!“

Des Mandl ruaft: „Sog, host an Huscho ?

Die Aktion woar von Eduscho !

Entweder host jetzt irgnd an Reisser,

Oder i // hau mi über d´Häuser!“

Drauf sogt sie schnö: „Geh,sei net barsch!

Es scheint nur, daß ich dich verarsch!

Ob jetzt bin i zu dir ganz ehrlich:

Is dieses ...Hois-Ketterl nicht herrlich?“

Des Manderl prüft und find die Punzn,

Draufhin tuats schon zufriedn grunzn:

„Geh ruhig schlofn, Mensch! Es wird

Des Schtroh boid glänzn, garantiert!“

Und setzt sofurt auns Schpinnrad sich

Faungt aun ins Schpinner heftiglich!

Und Schpuin um Schpuin wird obegroit:

Die Kaummer füllt sich gaunz mit Goid!

Und in der Fruah? Is olles fertig!

Der Müllerstochter wird gewärtig:

Die flochn Zeitn san jetzt gschturbm:

Heit schlofts bereits in Kenigsturm !

Sie staunt und staunt, is gaunz verstt

Jetzt wird die Eisntür aufgschperrt

Der Kenig, gierig wiara is,

Schiaßt eine, kriagt a rotes Gfries:

Er flüstert: „Host scho sowos gsehgn?

Die hod mir gschponnen ein Vermögn !“

Er waß: d´Finanzn san scho greglt,

Und seine Schuidn endlich beglt!

Do leit a Glöckerl in sein Hirn:

„Des wos do kenna hod, die Dirn,

Schoffts a oa zweits Mol! Garantiert!

So ein Talent ghört jo trainiert!“

Zu sein Verwoiter spricht er: „Kurt!

Ruaf aun in Logerhaus sofurt!

Die hobm heit, und des is verbürgt,

Neinzg Tounnen Schtrouhboulln ainekriagt!

Bould saimma schtainraich ! Und des founkt!

Huach: wie houln mir, oh mein Adjounkt,

Den Mega-Proufit hier heraus?

Sie spinnt heit glei in Lougerhaus !

Oa zweite Noucht mit ihrer Kunst

Bringt sa-gen-haf- ten Raichtum ouns!“

Zum Dirndl sogt er: „Hör mir zua!

Du houst auf d´Nocht heit eh nix vour?

Und weulst koan Zeitvertreib dir findst,

Mouchts nix, waunnst no oa Loudung spinnst!“

Und weiter wirds goar nimmer gfrogt.

A waunn sie noch so bitter klogt

Man tuat ins Logerhaus sie sperrn,

Do sitzts jetzt und... derf wieder plärrn!

Und mittn in ihr schönstes Greinen

Tuat, schwuppdiwupp! der Zwerg erscheinen:

„Jetzt gehst ma scho am Wecker hearst:

Oiweu, waunn i di triff , daunn plärrst!

So wiari di sche laungsaum kenn

Wüst, daß ich Schtroh zu Goid dir spinn?!“

Er draht si um, kriagt Riesn -Glurrn:

„Jo, is der Kenig deppert wurdn?

Des Gfraßt, des gierige, glaubt fraunk,

Die Spinnerei geht ewich laung?!“

„Na!“ schreit is Madl „Glaub mir woih:

Is Logerhaus is s´ letzte Moi!“

„Guat! Leiwaund, Mädl!“ sogt der Gnom

„Doch, welch Belohnung derf ich hobm?“

Glei faungt des Mensch zan Winsln aun:

„Nix hobi, wos i gebm kaunn!“

„ Wer spinnt jetzn? Du oder i ?

I moch den Kenig reich wie nie,

Fir wos i jedoch wirklich spinn:

Am Schluß wirst du noch Kenigin !

Und ois Belohnung , sogst du mir,

Kriag oa feichts Handerl ich dafür?“

„Huuh!“ plärrt is Mensch „Du bist net schwoch!

I hob kan Schmuck mehr! I bin floch !“

„Waunn i heit rassln loß des Spinderl,

Kriag ich... dein ollererschtes Kinderl !“

Des Mensch is glei gaunz sche verschreckt

Doch hod sich d´Aufregung boid glegt,

Sie tröst sich mit den Hoffnungs-Schimmer:

´Waunns soweit is, daunn kenni ´n nimmer!´

„Is guat!“ ruaft sie „Der Haundl güt!

Schau nur, daß sich mit Goid ois füllt!“

Und es geschieht, wia olle wünschn:

Am Schluß gibts nur glickliche Menschn!



Minister wurdn is der Verwoiter,

Der Kenig hod genug von Goid a,

Die Jungfer is Kenigin wurdn,

Hod boid ein siaßes Mensch geburn!

Nur: aner woar no net in Gwinner:

Der Zwerg. Der is auch daunn erschiener

Der Kenigin, wias grod ihrn Kind

Die neichn ...Mölny umebind.

„Gutn Abend, Queen! A do schaust her:

Wos wicklst do fira herzigs Gör?

Jetzt rot amoi, waunns di net stört,

Wem dieses siaße Baby ghört ?!“

Die Kenigin ruaft flehentlich:

„Loß ma mei Kind, ich bitte dich!“

Sie faungt zum Rearn aun, kniat sich nieder,

Der Zwerg schreit: „Na! Jetzt plärrts scho wieder !“

Normal hod er a sture Birn,

Doch d´ Plärrerei geht eam auf d´Niern!

Er sogt zur Kenigin: „Nau guat!

A Chaunce host no: nimm mich bein Wurt!

Drei Tog host Zeit, und tua net klogn,

Daunn muaßt mir meinen Naumen sogn!

Fünf Moi derfst rotn, sog ich dir:

Bein sechstn Moi ghörts Kinderl mir !“

Draufhin is er .....im Rauch verschwundn.

Schon nächstn togs tuat sich erkundn

Die Königin, weus jo ausflippt,

Wos ois für sötne Naumen gibt:

Sie trifft sich mitn Innenminister

Zu zweit foahrns aufs Geburtsregister:

Vierhundert Joahr oit is des Buach!

Sie gengan olle Naumen durch!

Die Klosterbriader werdn befrogt,

Ins Internet wird eineghockt,

Kalenderschreiber interviewt

Von weltweit kummt a Naumensflut!

Schon geht die Kund von Haus zu Haus:

Sie setzert a Belohnung aus,

Daß der, wos´n rechtn Naumen nennt,

Sofurt ein Millionär sei kennt!

Am letztn Obnd läuit bei ihr aun

Ein leicht beschwipster ...Jägersmaunn:

Er riacht höchst penetrant noch Schnops:

„Frau Kenigin! I glaub, i hobs!

I hob an Naumen gestern ghört,

Den gibts nur amoi auf der Erd!

Der Schnaps hod höchlichst mich verwirrt,

So bin i durch den Wald geirrt,

Bin grennt in´d gaunz verkehrte Richtung

Und plötzlich kummi auf a Lichtung:

Wos i durt siech, woar net geheuer:

Durt taunzt a Zwergerl ibern Feuer!

Und singt an Rap! Der woar ka Dreck:

Mir hods die Hoar aufgschöt vur Schreck!

Oh Queen! I sing den Text Euch vur,

Bevuri eam vergessn tua (rappen!):

´Murgn holi ma, des is a Wucht, der Kenigin ihr Kind!

Weu die Depperte jo eh net meinen Naumen außefind!

Zerscht hobi eana gschpunner jede Menge Schtroh zu Goid

Weuli eigentlich nix aunders wia den Gschroppm hobm woit!

Dieses Kind is mir schon sicher, weu jo wirklich kaner waß,

Daß ich Ri-, daß ich Ra-, daß ich Rumpelstilzchen haß!´

Kaum is er fertig mit den Gsangl,

Kriagt er ...an Gutschein fir a ...Trankl!

Der Bon enttäuscht eam eher sehr :

Erhod gmant, heit wird er Müllionär !

Die Kenigin gfreit sich gewoitig

Und woart natürlich ungeduidig,

Daß s´Mandl kummt, gierig und fies:

Schon schtehts do, mitn foischn Gfries:

Und höchst ironisch mants: „H a llo!

Waßt sicher meinen Naumen scho?!“

Der Kenigin klopft bis zum Hois

Is Herz. Doch glei riskiert sie ois :

„Krewegerl? Schurl? Zamsamperl? Pilzchen?

Raskachl? Oder....... RUMPELSTILZCHEN ?“

Der Zwerg leucht plötzlich grell und greller:

Sei brader Fotz wird schmoi und schmöler!

Er gneist den sichern Kinds-Verlust

Und schreit entsetzt mitn Mega-Frust:

Schmaler Mund! „Des hod der Teife dir gesogt!“

Worauf er n´linkn Haxn pockt,

Sich mittig reißt entzwei, versinkt:

Zruck bleibt a Woikn. Bum! Die stinkt!

Und die Moral davon heißt wie?

Meide stets tunlichst Menschen, die

Immer den PREIS von allem nennen,

Aber den WERT von goar nix kennen!