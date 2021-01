DAS TESTAMENT

Der Bauer liegt am Sterbebett

Und wos er furchtboar gern noch hätt

Dass, ehe eam die Wöt verliert,

Fia d´ Kinder ois noch greglt wird!

Mit letzter Kroft ruaft er jetzt her

Das Weib . Sei Schtimm, die is scho schwer:

„Du, Bäuerin! Ich tua dir kund

In meiner ollerletztn Schtund,

Wia ich des Erbe aufteun mog!

Jetzt hear guat zua, wos ich dir sog:

Den Hof und wos dazuaghört ois,

Kriagt unser Ötester, der Lois!“

„Jojo!“ sogt d´Bäuerin eam drauf

„Du teust des ois schon richtig auf!

Nur, in den Foi kummt mir in Sinn:

Den Hof kriagt d´ Klane , die Katrin!“

„So? Jo, und in Reitschtoi saumt die Pferd

Kriagt unser Mittlerer, der Gert!“

„Jo,“ sogt des Weib „nau, jednfois,

Den kriagt der Öteste, der Lois!

„Aso? Und die Wöder, obm bei der Klaumm,

Die ..soit der Mittlere daunn haum!“

„Die Wöder? Bauer ! Jo, wos denksta?

Die? Kriagt der Stoffl , unser Jüngster!“

Jetzt is der Bauer wirklich gschofft!

Er richt sich auf mit letzter Kroft:

„Wos is des fir a Idiotie?!

Wer stirbt denn jetzt? Du oder i?!“