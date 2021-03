DAS VORSPIEL

Sie hobm sich kennenglernt in Zoo,

Drinn in Büfe, am Damenklo.

Weu er woar schusselig ois wia

Und hod derwischt die foische Tür.

Aus der Begegnung wurde bald

A zarter Flirt. Ein Gschpusi halt.

Sie hätt jo mehr von eam woin glei

Jedoch, er is a bisserl scheu,

Ma kennts auch unerfoahrn nennen!

Doch sie woit sich an das net gwöhnen

Hat eines Togs eam ungefrogt

Zu sich in d´Wohnung auffeglockt!

Und jetzt liegns durt am Kanapee.

Sie hofft auf.. nau Sie wissn eh,

Do frogter plötzlich: "Wär des bled,

Waunn i die Vurhäng zuaziagn tät?"

"Nau freulech, Siaßer, bitte sehr,

Moch zua und leg di wieder her!"

Er schliaßt die Vurhäng, legt sich nieder,

Noch 5 Minutn frogt er wieder:

"Du Schatzi, heast i kriag an Guster

Zum Ohndrahn diesn großn Luster!"

"Natürlech, Liebster, drah eam oh!

Und kumm glei zruck, i woart jo scho!"

Er knipst eam aus und legt sich hi.

Noch fünf Minutn frogter sie:

"Du Binki, mochst dir eh nix draus

I schoitert d´Schtehlaumpm jetzt aus?"

"Nau kloar, mei Scheißi, host jo recht!

Mochs nur romantisch, wird net schlecht!"

Die Schtehlaumpm wird obgemurkst.

Noch fünf Minutn sogt er: "Huachst?

Waunn i die Kerzn löschn tät,

Hätt ma die höchste Qualität!"

"Jo, endlech! Gemmas aun, mei Herzerl!

Frog net so vü! Blos aus des Kerzerl"