DER ABSCHIED

Daß du heit nimmer bei mir bist?

I kaunn des no net fossn!

Hätt i doch g´stoppt, wie er n st des is:

I hätt di geh net lossn!

S´is laung scho her, i waß des no.

I hob dich freudig gnumma!

Und in der zweitn Wochn scho

Hots gebm in erschtn Kummer.

Mit dir erst bin ich freier wurdn!

Hob mi bewegn kenna!

I hob mich gfüht wia neugeburn:

Mit dir woar alles schöner!

Doch boid, in erstn Summer glei

Bist ohposcht! Des woarn Stickln!

Fia mi woar des net anerlei:

Nau, brauch i soiche Wickln?

Noch aner Wochn, oder so,

I glaub, Mitte August,

Woarst selbstverständlich wieder do.

Des hob i eh glei gwußt!

Die Zeit darauf, das woar a Wonne!

Wo mir zwa iberoi woarn!

Caorle, Tschesolo, Riccione!

Es woar ke i n Tag verlorn!

Kaum zruck, hods ausgschaut höchst beschwerlich:

Do woarst scho wieder weg!

Du waßt, fir mi bist unentbehrlech:

Des woar vielleicht a Schreck!

Wos hob ich bettlt! Daunn woars soweit:

I hob di wieder ghobt!

Do hob ich mir in derer Zeit

Gaunz intensiv gelobt:

I muaß mi ändern, wäu sunst bist

A drittsmoi fir mi tschäule!

Und weu ma oft an Schwur vergißt,

Woarst boid scho wieder bäule!

Heit steh i do, mitn Scherbm am Schädl

Und find mich langsam drein:

I bin und bleib a Tepp! Ein Blödl!

Leb wohl, mein Führerschein!